MenaPay’in kripto parası MPAY BigONE’da işlem görmeye başladı

Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerini kapsayan MENA Bölgesinin ilk blockchain tabanlı ödeme sistemi olan MenaPay’in kripto para birimi MPAY, 20 Eylül itibariyle Çin merkezli kripto para borsası BigONE’da işlem görmeye başladı.MenaPay CEO’su Çağla Gül Şenkardeş, MPAY’in söz konusu listelenmesi sonrası Çinli yatırımcıların sorularını yanıtladı.Asya ülkelerindeki yatırımcılardan büyük ilgi görmelerinden ve BigONE gibi önemli bir platformda yer almaktan memnun olduğunu belirten Gül Şenkardeş, MenaPay olarak kısa bir süre içerisinde hem MENA bölgesinde ardından ise Asya’da önemli başarılara imza attıklarını vurguladı.Şenkardeş, şu değerlendirmeyi yaptı:“Yatırımcılarımıza verdiğimiz güvenle birlikte amacımız yakın zamanda global bir marka olarak yatırımcılarımıza sağladığımız faydayı artırmaktır. Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki 18 ülkede yaklaşık 450 milyon insan yaşıyor. Bu nüfusun yüzde 84’ü bankasız. Yani banka hesapları ve kredi kartları yok. Biz geliştirdiğimiz mobil MenaPay uygulaması ile bankaya ihtiyaç duymadan nakit parayı dijitalleştirerek ve cep telefonuna yüklemesini sağlıyoruz. Projemizin arkasındaki temel çıkış noktası bu bölge insanlarına bu imkânı sağlamak yatıyor. Nakitsiz toplum hedefi yolunda MenaPay, nakit parayı dijitalleştirerek blok zinciri teknolojisinin günlük hayatın her alanında kullanılabileceğinin en güzel örneklerinden birini ortaya çıkartmayı hedefliyor. Stellar altyapısı kullanılarak geliştirilen MenaPay Blok Zinciri Platformu, dünya ortalaması 15 saniyeyi bulan işlem tamamlama süresini dokuz saniyenin altına düşürerek en çok kullanılan ödeme sistemlerinden yaklaşık iki kat daha hızlı, şeffaf ve güvenli işlem yapılabilmesini sağlıyor.” (Fotoğraflı)