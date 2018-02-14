Mehmet Şimşek: Türkiye yeni bir yatırım hamlesinin başlangıcında

BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin geçen yıl ekonomi alanında başarılı olup, belli başlı ülkeler arasında yer aldığını belirterek, "Yatırımlar konusunda dünyada bir yavaşlama söz konusu. Gelişmiş ülkelerde milli gelire oranla düşüş var. Türkiye ise yeni bir yatırım hamlesinin başlangıcında" dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gaziantep'te, Ortadoğu Fuar Merkezi'nde bu yıl 7'ncisi düzenlenen Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı'nın (PENTEX) açılışına katıldı. Fuara Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adil Konukoğlu ile tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmaların temsilcileri de katıldı.

Fuarın açılışı öncesi konuşan Başbakan Yardımcısı Şimşek, tekstil sektörünün ekonomik anlamda ülkenin en önemli sektörlerinden birisi olduğunu söyledi. Tekstilin özellikle istihdam anlamında önemli bir yeri olduğunu belirten Şimşek, "İstihdam ve yerel katma değer olarak baktığımız zaman net olarak tekstil ülkenin lokomotif sektörüdür. Bunun devamı için de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Sektör, son yıllarda markalaşmaya yatırımlar yaptı. Bu konudaki ciddi yatırımlarla beraber kâr miktarlarının da artacağına inanıyorum. Öte yandan, dünya ticaretinden alınan pay ülke olarak yüzde 1 civarında. Hazır giyime bakıldığında da ülke olarak dünya payının yüzde 3,3'ünü sağlıyoruz. Dolayısıyla bu sektörün ve alanın önemi gayet açık. Tabii sektörün sorunları yok değil. Bu konuda da çalışarak sektörün önünü açmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

'TÜRKİYE, YENİ BİR YATIRIM HAMLESİNİN BAŞLANGICINDA'

Geçen yılın ekonomik olarak başarılı geçtiğini ifade eden Şimşek, 2018 yılının da başarılı bir yıl olacağını kaydetti. Türkiye'nin geçen yıl yüzde 7 oranında büyüdüğünü aktaran Şimşek, şöyle devam etti:

"Reel ekonomi açısından 2017 yılında oldukça başarılı bir ülkeydik. Belli başlı ülkelerin içerisinde yer aldık. Yüzde 7 oranında reel büyüme kaydedildi. 2018 iyi başladı, iyi de devam edecek diye düşünüyoruz. Bizim en önemli pazarımız Avrupa Birliği'dir. Kriz sonrası kendine geldi ve Avrupa adeta yeniden geldi. Ayrıca istihdam ve döviz geliri açısından turizm gelirleri önemlidir. Rakamlar gösteriyor ki turizmde geçen yıl başlayan toparlanma, bu sene de devam edecek. Tüm bu faktörler dış talebin güçlü seyredeceğini gösteriyor. Yatırımlar konusunda dünyada bir yavaşlama söz konusu. Gelişmiş ülkelerde milli gelire oranla düşüş var. Türkiye ise yeni bir yatırım hamlesinin başlangıcında. Şu anda kapasite kullanım oranı yüzde 82 civarında. Dolayısıyla kaçınılmaz olarak yatırımlar olacak. Biz de yatırımların artması için çalışıyoruz."

Teşviklerin çok daha cazip hale geldiğini de belirten Şimşek, "Takdir edersiniz ki teşviklerin ötesinde kredi fonunu imalata ve ihracata dayalı destek verecek şekilde yeniden yapılandırdık. Çok cazip koşulların olmasıyla yatırımlar da büyümeyi destekleyecektir. İç tüketimde geçen sene kadar güçlü olmasa da büyümeye destek bekliyoruz. Bu önemli çünkü büyüme her şeyin başı. Son 15 yılda da büyük bir başarı hikâyesi var. Türkiye'nin başına gelmedik felaket kalmadı. Türkiye'nin büyüme ivmesine devam etmesi, gelişmiş ülkelerle arayı kapatmasında da önemli katkı olacak. Karamsarlığa gerek yok. Yakın geçmişimize baktığımızda en zor dönem 2016'ydı. Biz gereken önlemleri aldık ve gereken destekleri sağladık. Devamında da ülke olarak iyi bir çıkış yakaladık, bunu sürdürmek için de çalışıp çabalayacağız. İş âleminin önünü açmak bizim en temel prensibimiz. Zaman zaman 'Büyüme rakamları yüksek ama biz bunu hissetmiyoruz' şeklinde eleştiriler olabiliyor ama bunlar doğru değil. Çünkü hissediliyor. Konut sayısı birkaç yüz binden şimdi yıllık 1,5 milyona dayanmış. Traktör, araba satışları artmış. Bunların hepsi reel hayatın kendisi. Otomobil satışı milyonu bulmuş, ihracat aynı şekilde. Hangi kaleme bakarsanız bakın iyi gidiyor. Geçen sene 74 bine yakın yeni şirket kuruldu. Az rakam değil. Hakikaten iyi gidiyoruz. Dünyadaki en büyük sorun gelir dağılımındaki dengesizlik ama Türkiye bu konuda da iyi gidiyor. Kim ne derse desin hem nicelik hem de nitelik olarak iyi yoldayız. Sorunlarımız elbette var ama bunların çözümü için de yoğun çaba içerisindeyiz" diye konuştu.

'MEŞRU HAKKIMIZ'

Başbakan Yardımcısı Şimşek, Türkiye'ye yönelik tehditleri bertaraf etmek için çalıştıklarını ifade ederek, "Yanı başımızda terör örgütleri bulunmakta. Türkiye olarak ülkemize yönelen tehditleri bertaraf etmek için çalışıyoruz. Bu zaten meşru bir hakkımız. Bizlerin de burada bir ve beraber olarak yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Biz bu birlik ve beraberliğimizi sürdürdüğümüz müddetçe tüm sorunların üstesinden geliriz. Türkiye terörle mücadelede son dönemlerde büyük bir başarı yakaladı. Söz konusu sorunların kısa vadede bölgesel yansımaları olabilir ama biz buradayız. Sorunları çözmek için hep yanınızdayız" dedi.

'İTHALAT, TEKSTİL SEKTÖRÜNÜ VURUYOR'

GSO Başkanı Adil Konukoğlu ise tekstil sektörünün Türkiye'de en çok istihdam alanı oluşturan sektör olduğunu vurguladı. İthalatın, sektörü olumsuz etkilediğini aktaran Konukoğlu şunları söyledi:

"Tekstil, Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana en çok istihdam sağlayan sektörlerin başında gelmektedir. Biz bu sektörün ölmeyeceğini ve bu sektörün çok daha ileriye taşınacağının bilinci içerisindeyiz. Ama maalesef ki son zamanlarda ithalat yine sektörümüzü vurmakta. Bu konuda daha önceki alınan önlemlerle Türkiye'deki tekstil sektörünün nereye geldiğini bir kez daha geçmiş yıllarda gördük. Bu önlemlerin artırılarak devam etmesi gerekmekte. Bundan 4 yıl önce bu fuarda bunu dile getirdiğimizde, sağ olun sizler çok büyük destek verdiniz ve konfeksiyon kısmında koruma önlemleri aldınız. O zaman konfeksiyon atölyelerimiz kapanırken, şimdi fason iş yaptıracak atölye bulamıyoruz. İnanılmaz derecede güçlü bir şekilde devam ediyoruz. Fakat bunun altyapısı olan pamuk ipliğine ve sentetik ipliklere geldiğimiz zaman 3 yıldır uğraşıyoruz, 3 yıldır dilimizde tüy kalmadı, anlatmadığımız nokta kalmadı ama maalesef Ekonomi Bakanımız söz vermesine rağmen bu önlemi yaptırmadı. Bundan dolayı da şu anda pamuk iplikçileri sıkıntılı bir dönem içerisindeler. Bu konuda da desteklerinizi bekliyoruz. Tekstilin altyapısı desteklenmeli. İnanıyorum ki sektör daha iyiye gidecek. Fuarların ve sizlerin katkılarıyla dünya tekstilinde Türkiye daha önemli bir yere de gelecektir."

Konuşmaların ardından fuarın açılışı gerçekleştirildi. 17 Şubat'a kadar açık olacak fuarda; Gaziantep, Adana, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya ve Mersin kentleri ile Japonya, Yunanistan ve Çin gibi ülkelerden firmalar yer alıyor.



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