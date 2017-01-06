Mehmet Şimşek, “Anayasa değişikliği vazgeçilmez”

İstanbul 6 Ocak () – Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin demokratik ve laik bir hukuk devleti olduğunu ancak Anayasa değişikliğinden vazgeçilemeyeceğini söyledi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı ve Yeni Genel Merkez Kompleksi’nin temel atma törenini Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in katılımıyla gerçekleştirdi. Şimşek toplantıda yaptığı konuşmada, anayasa değişikliğinin bir rejim değişikliği olmadığını belirterek, “Türkiye demokratik ve laik bir hukuk devletidir. Rejim cumhuriyet ve demokrasidir. Anayasa değişikliğiyle sadece icra makamının görevini bundan sonra nasıl yerine getireceğini belirlemeye çalışıyoruz” dedi. Anayasa değişikliğinin Türkiye için ‘olmazsa olmaz’ olduğunu ifade eden Mehmet Şimşek, potansiyel olarak krize elverişli yapının değişmesi gerektiğini vurguladı. Değişiklik sayesinde ‘yönetimde istikrar ve temsilde adalet’ olacağını savunan Şimşek şunları ifade etti: “Seçilecek olan kişi 5 yıllığına kendi programını uygulayacak. Yönetimde istikrar ekonomi açısından son derece önemli. İcrada da etkinlik gerekiyor. Sorunları çözme yeteneği kazanılacak. Bu konuda kaygılar yersizdir. Rejim tartışmaları bu konunun istismarıdır. Türkiye’nin demokratik, laik yapısı korunacak.” Konuşmasında MÜSİAD üyelerine de seslenen Mehmet Şimşek, ihracatın önemini vurgulamak için ‘ne yaparsanız yapın mutlaka dışarıya bir şeyler satın’ dedi. Devletin üreten ve yatırım yapanın yanında olduğunu belirten Şimşek, özel sektörün Ar-Ge, ihracat ve katma değer seferberliğine girmesi gerektiğini dile getirdi. Şimşek sözlerine şöyle devam etti: “TOBB Meclis üyelerinin sadece yüzde 18’i ihracat yapıyor. Örneğin Hindistan pazarında hiç yokuz. Reel sektörün artık sadece iç pazardaki karlılığa ve talebe güvenerek yoluna devam edeceğini düşünmemesi gerekiyor. Cari açığa dayalı büyüme modeli yürümüyor. Tasarruf ve ihracat lazım. Ar-Ge konusunda hiçbir bahaneniz yok. Her türlü destek veriyoruz. Yeter ki yapın. Akla hayale gelmeyecek bütün destekler var.” “Kredi garanti fonu koordine edecek” Reel sektörü desteklemek için Kredi Garanti Fonu’nu (KGF) oluşturduklarını ve bu fonun bankalardan kullanılan kredilerde hazine garantisi verdiğini belirten Şimşek, “Kanun Meclis’ten geçtiğinde KGF 250 milyar liraya kadar teminat sağlayacak. Birkaç gün içinde kredi onayları tamamlanacak. Bankacılık sektöründe takibe düşmüş alacak oranı yüzde 3’ün üzerinde. Biz bu yasayla diyoruz ki; ‘yüzde 7’ye kadar biz karşılayacağız.’ KGF ile en büyük sorun olan teminat işini çözüyoruz. KOBİ’lere, ihracatçıya kefil oluyoruz. Piyasa mekanizması içinde kurallı gitmeliyiz. İdari tedbirlerle değil yapısal reformları devreye sokarak reel sektörün önünü açmalıyız.” “Ekonomide yeni hikayeye ihtiyaç var” Toplantının açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, 2016 yılının sadece Türkiye için değil, küresel ölçekte zor bir yıl olduğunu belirtti. 2016 yılının 3. çeyreğinde ekonominin yüzde 1.8 daraldığına dikkat çeken Olpak, Türkiye’nin düşük büyüme tuzağıyla karşı karşıya olduğunu söyledi. İş dünyası olarak bunun geçici olduğunu düşündüklerini ifade eden Olpak, “Büyümenin lokomotifi olan iç talep 3. çeyrekte yavaşladı. Ancak hükümetin teşvik adımları son çeyrekten itibaren yansımaya başlayacak” dedi. MÜSİAD üyeleri arasında 2017 yılı beklentileriyle ilgili yaptıkları ankete değinen Nail Olpak, 2017 yılında ekonominin daha iyi olmasını bekleyenlerin oranının yüzde 48 olduğunu ifade etti. Sonuç olarak Türkiye ekonomisinde yeni bir hikaye ihtiyacı bulunduğunu kaydeden Olpak, dövizdeki aşırı oynaklığa karşı manipülasyona neden olanlara yaptırım uygulanmasını istedi. Temeli atılan MÜSİAD’ın Yeni Merkez Kompleksi ile ilgili de bilgi veren Nail Olpak, mevcut MÜSİAD binasının sürekli büyüyen MÜSİAD’ın ihtiyaçlarını karşılamada artık yetersiz kaldığına değindi. Olpak, mevcut ve gelecek ihtiyaçları karşılayacak yeni merkez kompleksinin doğal, uzun ömürlü ve geri dönüşümlü malzemelerle inşa edileceğini söyledi. 14 bin 600 metrekarelik arsa üzerinde 5 katı toprak üstünde, 3 katı da yer altında olmak üzere 8 katlı olarak inşa edilecek olan komplekste kütüphane, kapalı ve açık otopark, 800 metrekarelik, gerektiğinde bölünebilen bir konferans salonu, irili ufaklı 15 toplantı salonu ve mescit gibi birçok alan bulunacak.