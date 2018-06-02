Mehmet Gürcan Karakaş: Türkiye bir marka ve otomobilden daha fazlasını yapacak

İstanbul, 2 Haziran () –Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ CEO’su göreine getirilen Mehmet Gürcan Karakaş, yaptığı ilk açıklamada, “Emin olun Türkiye, küresel ortamda rekabet edebilen bir marka ve otomobilden daha fazlasını yapacak" dedi.

Türkiye’nin yerli otomobil projesi için kurulan şirketin CEO’su olarak atanan Karakaş, konuya ilişkin yaptığı ilk açıklamada projenin Türkiye için makroekonomik gerekliiğinin yanında ileri teknoloji alanında olmasından dolayı stratejik olarak çok büyük önem taşıdığını belirtti.

Karakaş şöyle konuştu: “Teknolojideki gelişim klasik otomobili bir mobilite ekosistemine dönüştürecek. Projemizdeki yüksek motivasyon ve kararlılığı, ülkedeki büyük potansiyelin kullanımıyla birleştirdiğimizde küresel pazarda söz sahibi olunacağına kesin gözüyle bakıyorum. Türkiye'de doğdum, büyüdüm, bu ülkede okudum.

“İş hayatına Türkiye'de adım attım. Bu projeyle küresel pazarlarda edindiğim bilgi birikimimi ve tecrübemi ülkeme aktarabilme fırsatım olduğu için çok mutluyum. Emin olun Türkiye, küresel ortamda rekabet edebilen bir marka ve otomobilden daha fazlasını yapacak.”

Mehmet Gürcan Karakaş Kimdir?

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin başına getirilen Karakaş, 1965'te Antalya'nın Akseki ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu Almanya'da, liseyi Ankara'da tamamlayan Karakaş, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Mezuniyetinin ardından Aselsan'da tasarım mühendisi olarak iş hayatına başlayan Karakaş, 1990 yılında Bosch Türkiye'ye geçti ve 1997'de Bosch Türkiye'nin satış direktörü oldu.

Karakaş, iki yıl genel müdür yardımcılığı görevini sürdürdükten sonra 2004'te Bosch Türkiye'nin başına geçti.

Karakaş yönetiminde dokuz bin 600 çalışanlı Bosch Türkiye, senelik 1.5 milyar euroluk ciroya ulaştı. 2007 yılında Bosch Küresel'de grubun en karlı iş birimi Otomotiv Satış Sonrası Hizmetleri'nde tüm dünya için satış ve pazarlama sorumlusu olan Karakaş, Bosch Car Service'i yeniden yapılandırarak şirketin veriminin önemli derecede artırılmasına liderlik etti.