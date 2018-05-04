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MediaMarkt’tan Anneler Günü’ne özel reklam filmi

MediaMarkt, Anneler Günü için hazırladığı yeni reklam filmini izleyicilerle buluşturdu. MediaMarkt, Anneler Günü kampanyası özelinde hazırladığı yeni reklam filmini yayınladı. Farklı zevk, alışkanlık ve yaşam tarzına sahip annelere...

MediaMarkt’tan Anneler Günü’ne özel reklam filmi
MediaMarkt, Anneler Günü için hazırladığı yeni reklam filmini izleyicilerle buluşturdu.

MediaMarkt, Anneler Günü kampanyası özelinde hazırladığı yeni reklam filmini yayınladı. Farklı zevk, alışkanlık ve yaşam tarzına sahip annelere en güzel ve uygun hediyeleri alma iç görüsünden yola çıkan MediaMarkt, zevkleri ve yaşam tarzları ne olursa olsun müşterilerinin kendi annesi ve ailedeki tüm annelere en uygun hediyeyi 50 bine varan ürün çeşidi arasından MediaMarkt’ın sağladığı hizmetlerle birlikte bulabileceği mesajını veriyor.

Elli bine varan ürün çeşidiyle MediaMarkt, kampanyasıyla bu kez Anneler Günü hediyesi için telaşa düşenlerin yüzünü güldürüyor. Özel kampanya ile ailedeki tüm anneleri ve eşlerini mutlu etmek isteyenler kazanmanın farkını da MediaMarkt’ta yaşıyor.

Yeni reklam filminde, annesine ve eşine son teknoloji ürünü hediye almak için MediaMarkt’a gelen bir ziyaretçinin hediye alma sürecinde yaşadıklarına ve ziyaretçiye yardımcı olan uzman MediaMarkt çalışanının eğlenceli hikayesi anlatılıyor. Hobileri ve yaşam tarzlarıyla  birbirlerinden farklı zevklere sahip olan anneler reklam filminde yer alıyor. Reklam filminde ailedeki tüm anneler için çeşit çeşit hediyenin MediaMarkt’ta olduğu vurgusu dikkat çekiyor.

(FOTOĞRAF)

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