MediaMarkt Türkiye, bu yıl 95 milyon liralık yatırım yapacak

Türkiye'de ilk 10 yılını tamamlayan MediaMarkt, Türkiye’nin en çok tercih edilen elektronik perakendecisi olma hedefi kapsamında 2018'de 95 milyon liralık mağaza yatırımı yapacak.

Geçtiğimiz yıl elektronik perakende pazarının iki katı üzerinde büyüdüğünü açıklayan firma düzenlediği basın toplantısı ile Türkiye'de geçen 10 yılını değerlendirdi ve 2018 hedeflerini paylaştı. 20’den fazla yeni mağaza açarak büyüme trendlerini sürdüreceklerini açıklayan MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, “Son 30 ayda pazar ortalamasının üzerinde büyümeye devam ederken, mağaza sayımızı yüzde 50 artırdık ve ciromuzu 2 katına çıkardık. Karşılaştırılabilir mağazalarımızda (LFL) satışlarımız hızlanarak arttı ve 2017 yılında bu mağazalarda yüzde 26 artış gerçekleştirdik. Mart ayı sonu itibarıyla toplam 150 bin metrekare ile elektronik perakende şirketleri arasında Türkiye’nin en büyük satış alanına sahibiz. Üstelik mağazalarımızda ve internet sitemizde yıllık olarak ortalama 150 milyon ziyaretçimizi ağırlıyoruz. Müşteri deneyimi konusunda stratejik yaklaşımımız ile fark yarattık ve bir buçuk yılda müşteri memnuniyeti skorumuzu ikiye katladık. Bu başarılarımızın üzerine ekleyerek, Türkiye’nin açık ara en çok tercih edilen elektronik perakendecisi olma hedefimiz için geri sayımı hızlandırıyoruz” diye konuştu.

"FİRMA OLARAK SEKTÖRÜN İKİ KATI BÜYÜDÜK"

2020 yılında açık ara pazar lideri olma hedefiyle yola çıktıklarını belirten Gökyıldırım, 2017 yılında ilk kez bir yılda 12 mağaza açılışı gerçekleştirdiklerini vurguladı. Geçtiğimiz yıl GFK verilerine göre sektörün 54 milyar lira ile yüzde 14 büyüdüğünü söyleyen Gökyıldırım, "Biz ise firma olarak bunun neredeyse iki katı oranında büyüdük. Bizim için diğer bir önemli nokta ise büyümeyi sadece bir iki kategoride değil cep telefonu, beyaz eşya, küçük ev aletleri, bilgisayar gibi bütün kategorilerde yaptık. Bu da bizim sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde büyüdüğümüzü gösteriyor" ifadelerinde bulundu.

20'DEN FAZLA YENİ MAĞAZA YOLDA

Bu yıl ise 95 milyon liralık yatırım ile yeni mağaza açılışları gerçekleştireceklerini dile getiren Gökyıldırım, "Sadece mağaza açmakla kalmıyor mevcut mağazaların yer döşemesinden aydınlatma sistemine kadar tüm alanlarda konseptleri yenileyerek elektronik alışverişin vazgeçilmez durağı olmayı amaçlıyoruz. Bu yıl da pazarın üzerinde bir büyüme hedefliyoruz. Ayrıca bu yılki büyüme hedefiyle yıl sonuna kadar 20’den fazla mağaza daha açarak sektördeki konumumuzu güçlendireceğiz. Mağaza yatırımlarımızın yanı sıra pazarlama, insan kaynakları ve IT yatırımlarımız da devam edecek" dedi.

"OYUN ALANLARI İLE TRENDLERİ YAKINDA TAKİP EDİYORUZ"

Oyun trendini ilk keşfeden şirketlerden biri olduklarını söyleyen Gökyıldırım, "Bütün mağazalarımıza bir oyun alanı (game zone) kurduk. Kurduğumuz oyun masalarının etrafına 4-6 arası en son oyun bilgisayarlarını yerleştirdik. Bunların yanı sıra oyuncuların özel olarak kullandığı klavye ve mouselar koyduk. Felsefemiz dahilinde çeşitli markaları çok çeşitli ürünleriyle buraya getiriyoruz. Espor alanında da oyuncular adresi olmayı hedefliyor, onlarla çeşitli etkinliklerde bir araya geliyoruz. Geçen yıl League of Legends'da yer aldık. Bunun dışında bir yazılım iş ortağımızla beraber turnuva düzenledik. Bir oyun tırımız vardı ve bununla il il dolaştık. Oyun severlerle buluşup bir turnuva düzenledik. Bu konuda yatırım yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

E-TİCARET KANALI YÜZDE 30 BÜYÜDÜ

Bu yıl da yatırımlarını sürdüreceklerini ifade eden Gökyıldırım, "Geçtiğimiz 30 ay içinde ciromuzu ikiye katladık. Mağaza sayımızı yüzde 50 artırdık. İnternet sitesi üzerinde de yüzde 30'luk bir büyüme yakaladık. 100 milyondan fazla ziyaretçiyi online kanalda ağırladık. E-ticaret’te büyümeye hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.

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