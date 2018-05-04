MediaMarkt Çağrı Merkezi Hizmetleri elektronik perakende sektöründe "en beğenilen çağrı merkezi" seçildi

CALL Center Life dergisi tarafından 7'nci kez düzenlenen “En Beğenilen Çağrı Merkezleri” ödüllerinde elektronik perakende sektöründe en başarılı çağrı merkezi MediaMarkt Çağrı Merkezleri seçildi.

Müşteriler, sektör yöneticileri ve çağrı merkezi çalışanları arasında yapılan araştırmalar sonucunda belirlenen ödüllerde, MediaMarkt Çağrı Merkezi, müşteri memnuniyeti kategorisinde ise en beğenilen ikinci perakende çağrı merkezi oldu.

ÇAĞRI SIRASINDA ANLIK ÇÖZÜM SAĞLANIYOR

Müşteri memnuniyetini odağına alan firma, çağrı sırasında anlık çözüm üretiminin yanı sıra gecenin saatlerinde de hizmet veriyor. MediaMarkt Çağrı Merkezi'ni arayan müşteriler hızlı bir şekilde müşteri temsilcisine bağlanıp, anlık olarak stok ve fiyat bilgisi alabiliyor. Müşteriler eve teslimat ile satın alma hizmetinden de yararlanabiliyor.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YAPILAN ŞİKAYETLERE EN KISA SÜREDE GERİ DÖNÜŞ YAPILIYOR

Yazılı iletişimlerde de hızlı bir şekilde geri dönüş sağlayan çağrı merkezi, sosyal medya üzerinden oluşturulan şikayetlere en kısa sürede cevap veriyor. Yüksek müşteri memnuniyeti için talep edilen bilgileri en kısa sürede sağlayan MediaMarkt, uzatılmış garanti servis taleplerini aynı gün içerisinde servise iletiyor ve satış işlemleri için müşterilere dilediği bir zaman diliminde geri dönüş yapıyor.

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