MediaMarkt 66'ıncı mağazasını Trabzon’da açtı

KESİNTİSİZ büyüme hedefi doğrultusunda 66'ncı mağazasını Trabzon'da açan MediaMarkt, buradaki ilk mağazasını tüketicilerle buluşturdu.

MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, Trabzon Sanayici ve İşadamları Derneği (TSİAD) Başkanı Aytaç Erdoğan ve Cevahir AVM Müdürü Orhan Kolancı’nın katılımıyla gerçekleşen açılışa Trabzonlular yoğun ilgi gösterdi.

Şehirdeki ilk MediaMarkt mağazası olma özelliği taşıyan mağaza, diğer şubelerinde olduğu gibi on binlerce çeşit ürün ve deneyim alanını içinde barındırıyor. Bu alanlar sayesinde tüketiciler, son teknoloji ürünleri yakından tanıma ve inceleme fırsatı yakalarken, GameZone alanlarında ise oyunseverler gaming ürünleriyle bir araya geliyor.

13 MAYISA KADAR ÜCRETSİZ TESLİMAT

50 bine varan son teknoloji ürün ve 5 binden fazla aksesuar çeşidiyle ziyaretçilerini ağırlayacak mağazada, akıllı telefonlar yüzde 26’lara, laptoplar yüzde 30’lere, ultra HD televizyonlar yüzde 34’lere varan indirimlerle açılışa özel avantajlı alışveriş fırsatıyla sunuluyor. Ayrıca 12 Mayıs’a kadar tüm beyaz eşyaların yüzde 25 indirimle satışa sunulduğu mağazada müşteriler 13 Mayıs’a kadar ücretsiz teslimat fırsatından yararlanabilecek. Tüm cep telefonlarında peşin fiyatına sıfır faiz 10 taksit, 3 bin lira ve üzeri televizyonlarda ise peşin fiyatına 12 taksit fırsatı Trabzonluları bekliyor.

(FOTOĞRAFLI)