MediaMarkt 2018'de 20'den çok yeni mağaza hedefliyor

İstanbul, 14 Mart () - MediaMarkt, Türkiye’de tamamladığı ilk 10 yılın ardından liderlik için yatırımlarını artırmaya devam ediyor. Bu süreçte Türkiye’nin en hızlı ve istikrarlı büyüyen yeni nesil perakendecisi konumuna yükselen MediaMarkt, 20’den fazla yeni mağaza açarak kesintisiz büyüme trendini sürdürürken, 2018’de 95 milyon liraya yakın yatırım yapacak.

2017 yılında elektronik perakende pazarının iki katı üzerinde büyüyen MediaMarkt’ın başarılı performansının ikinci 10 yılda artarak devam edeceğini söyleyen MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, “Son 30 ayda pazar ortalamasının üzerinde büyümeye devam ederken, mağaza sayımızı yüzde 50 artırdık ve ciromuzu iki katına çıkardık. Karşılaştırılabilir mağazalarımızda satışlarımız hızlanarak arttı ve 2017 yılında bu mağazalarda yüzde 26 artış gerçekleştirdik. Mart ayı sonu itibarıyla toplam 150 bin metrekare ile elektronik perakende şirketleri arasında Türkiye’nin en büyük satış alanına sahibiz. Üstelik mağazalarımızda ve mediamarkt.com.tr’de yıllık olarak ortalama 150 milyon ziyaretçimizi ağırlıyoruz. Müşteri Deneyimi konusunda stratejik yaklaşımımız ile fark yarattık ve 1.5 yılda müşteri memnuniyeti skorumuzu ikiye katladık. Bu başarılarımızın üzerine ekleyerek, Türkiye’nin açık ara en çok tercih edilen elektronik perakendecisi olma hedefimiz için geri sayımı hızlandırıyoruz,” dedi.

MediaMarkt Türkiye olarak 2020 yılında açık ara pazar lideri olma hedefiyle yola çıktıklarını belirten Gökyıldırım, 2017 yılında ilk kez bir yılda 12 mağaza açılışı gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Şirket, 2018 yılında ise 95 milyon liralık yatırımıyla mağazalarında yer döşemesinden aydınlatma sistemine kadar tüm alanlarda konseptlerini yenileyerek elektronik alışverişin vazgeçilmez durağı olmayı amaçlarken, yıl sonuna kadar 20’den fazla mağaza daha açacak olan MediaMarkt, bu yatırımla sektördeki konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

İnsan kaynağının her zamanki gibi en önemli değerlerinden olduğunu belirten Yenal Gökyıldırım, “2017’de çalışan memnuniyeti skorumuzu iki, katına çıkararak sektörün üzerine taşıdık. MediaMarkt olarak insan kaynağına yönelik yaptığımız yatırımlarla çalışanlarımız için bir cazibe merkezi haline geldik. Bu alandaki yatırımlarımıza son hızla devam ediyor ve yeni yönetim kadromuz sayesinde liderlik koşusunda güçlü bir takım ile yerimizi alıyoruz,” dedi.

2017 yılında yüzde 30 büyüme göstererek 100 milyondan fazla ziyaretçiyi online kanalda ağırlayan MediaMarkt, toplam grup cirosunun yüzde dokuzunu oluşturan e-ticaret kanalında dijitalleşmeye odaklanarak yatırımlarını sürdürecek olan MediaMarkt, online alışveriş yapıp ürünü mağazadan teslim almak isteyen tüketicilere “pick-up” hizmeti ile uçtan uca kesintisiz çok kanallı bir hizmeti başarıyla sürdürüyor.