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MB/Uysal: Enflasyon 2020 sonunda yüzde 8.2 olarak öngörülüyor (2)

EKONOMİ 30.01.2020, 11:17
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MB/Uysal: Enflasyon 2020 sonunda yüzde 8.2 olarak öngörülüyor (2)
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, enflasyonun 2020 yıl sonunda yüzde 8.2 olarak gerçekleşeceğinin öngörüldüğünü açıkladı.
Yılın ilk Enflasyon Raporu'nun sunumunda konuşan Uysal, "Enflasyonu düşürmeye odaklı, sıkı bir para politikası duruşu ve güçlü politika koordinasyonu altında, enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsayacağı öngörülmektedir" dedi ve ekledi:
"Bu çerçevede, enflasyonun 2020 yıl sonunda yüzde 8.2 olarak gerçekleşeceği, 2021 yıl sonunda yüzde 5.4’e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5.0 düzeyinde istikrar kazanacağı tahmin edilmektedir. Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2020 yılı sonunda yüzde 6.2 ile yüzde 10.2 aralığında (orta noktası yüzde 8.2), 2021 yılı sonunda ise yüzde 3.0 ile yüzde 7.8 aralığında (orta noktası yüzde 5.4) gerçekleşeceği öngörülmektedir."
Enflasyonun, Ekim Enflasyon Raporunu izleyen dönemde öngörülerle uyumlu gerçekleştiğine de işaret eden Uysal, "Enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlamaya odaklı parasal duruşun ve makro politika koordinasyonunun sürdürüleceği bir çerçeve altında 2020 ve 2021 yıl sonu enflasyon tahminlerinde değişiklik yapmadık" dedi ve bu konuda şu bilgileri verdi:
"Yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8.2 olarak koruduk. Akaryakıt ürünlerindeki eşel mobil uygulamasının da katkısıyla petrol fiyatlarına ilişkin varsayımlardaki yukarı yönlü güncellemenin yıl sonu enflasyon tahminine etkisinin 0.1 puan ile sınırlı kalacağını öngörüyoruz.
"Bir önceki Rapor tahminlerine göre bir miktar daha yukarıda seyretmesi beklenen çıktı açığındaki güncelleme tüketici enflasyonu tahminini 0.1 puan; birim işgücü maliyetlerindeki artış ise 0.2 puan yükseltiyor.
"Diğer taraftan, 2019 yılının son çeyreğine ilişkin gerçekleşmenin ve yıl genelinde enflasyon ana eğiliminde beklenen iyileşmenin yıl sonu enflasyon tahminini düşürücü etkisini 0.2 puan olarak hesaplıyoruz.
"Ayrıca, son dönemde gerçekleştirilen bazı vergi ayarlamalarının yıl sonu enflasyonuna 0.2 puan aşağı yönlü etki yapacağını tahmin ediyoruz.
"Temkinli parasal duruş ve bekleyişlerdeki iyileşmenin sürmesiyle enflasyondaki düşüş eğiliminin devam edeceğini öngörüyoruz. Bu çerçevede, 2021 yılı enflasyon tahminimizi de yüzde 5.4 olarak sabit tuttuk.
"Paylaştığımız bu tahminleri, küresel finansal koşulların ılımlı seyredeceği ve son dönemde ülke risk priminde görülen kademeli iyileşmenin önümüzdeki dönemde devam edeceği bir çerçevede elde ettik.
"Finansal koşullardaki iyileşme ekonomideki toparlanmayı desteklemekte. Bu çerçevede, toplam talep koşullarının enflasyonist olmayacağı bir görünüm öngörüyoruz."
Ana eğilime yönelik çok sayıda göstergenin, enflasyonda "hedeflenen düşüş patikası ile uyumlu" bir gelişmeyi gösterdiğini de vurgulayan Uysal, "Enflasyonun bir süre için mevcut seviyelerde yatay seyrettikten sonra enflasyon beklentilerinde genele yayılan iyileşmenin sürmesi ve temkinli parasal duruşun da etkisiyle yıl sonu tahminimize doğru kademeli olarak gerileyeceğini değerlendiriyoruz" dedi ve ekledi:
"Buradan para politikası duruşumuza geçecek olursak, bildiğiniz gibi enflasyon görünümündeki iyileşmeyle oluşan manevra alanını Temmuz ayından itibaren güçlü faiz indirimleri yaparak kullandık.
"Bunun ve zorunlu karşılık düzenlemeleri gibi diğer destekleyici politikaların finansal koşullar ve iktisadi faaliyet üzerindeki yansımalarını görmeye başladık.
"Geldiğimiz noktada, mevcut politika duruşumuzun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla uyumlu olduğunu değerlendiriyoruz.
"Ocak ayı PPK karar metninde de ifade ettiğimiz gibi, enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekiyor.
"Dolayısıyla, önümüzdeki dönemde atabileceğimiz politika adımlarını ve parasal duruşu, ana eğilime dair göstergeleri dikkate alarak, enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirleyeceğiz."
Uysal, konuşmasında 2020 yılına ilişkin temel varsayımları da şöyle açıkladı:
"Uluslararası ham petrol fiyatlarına ilişkin gerçekleşmeler, Ekim Enflasyon Raporu varsayımlarının üzerinde kalırken, ABD doları cinsinden ithalat fiyatları öngörülerle uyumlu seyretmiştir.
"Petrol üretimine ilişkin güçlü öngörülerin yanı sıra yakın dönemde Çin’de baş gösteren salgın hastalık petrol fiyatlarını aşağı yönlü etkilese de jeopolitik gelişmeler fiyatlardaki oynaklığı artırmakta ve yukarı yönlü riskleri canlı tutmaktadır.
"Küresel büyüme görünümündeki kısmi iyileşme de dikkate alınarak, Ekim Enflasyon Raporunda yer alan ham petrol fiyatları varsayımı 2020 yılı için ortalama 57.7 ABD dolarından 60 ABD dolarına yükseltilmiştir.
"2020 yılına ilişkin ABD doları cinsinden ithalat fiyatları yıllık ortalama artış oranı varsayımı ise yukarı yönlü güncellenmiştir.
"Bununla birlikte 2020 yılı için Ekim Enflasyon Raporu’nda yüzde 11 olan gıda enflasyon varsayımımızı koruyoruz."
 

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