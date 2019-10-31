MB/Uysal: 2019 yılı enflasyon tahminini yüzde 12’ye indirdik

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "Temmuz ayında yüzde 13.9 olarak açıkladığımız 2019 yıl sonu tüketici enflasyonu tahminini yüzde 12’ye indirdik" dedi.

Yılın son Enflasyon Raporu'nun açıklandığı toplantıda konuşan Uysal, "Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2019 yılı sonunda yüzde 11.2 ile yüzde 12.8 aralığında (orta noktası yüzde 12.0), 2020 yılı sonunda ise yüzde 5.3 ile yüzde 11.1 aralığında (orta noktası yüzde 8.2) gerçekleşeceğini öngörmekteyiz" dedi.

Enflasyon Raporu sunumunda, uluslararası ham petrol fiyatları ve dolar cinsinden ithalat fiyatlarının, Temmuz Enflasyon Raporu varsayımlarının altında kaldığını vurgulayan Uysal. "Geçen süre zarfında arz yönlü olumsuz gelişmelerin devam etmesine karşın küresel ticaret ve büyüme görünümündeki zayıflama nedeniyle ham petrol fiyat varsayımlarımızı aşağı yönlü güncelledik. 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin ABD doları cinsinden ithalat fiyatları varsayımını da petrol fiyatlarıyla uyumlu olarak aşağı yönlü güncelledik" dedi ve ekledi:

"Orta vadeli tahminleri oluştururken dışsal olarak aldığımız bir değişken de gıda fiyatları. İşlenmiş ve işlenmemiş gıda fiyatlarındaki olumlu gidişatla Temmuz Enflasyon Raporu’nda 2019 yılı sonunda yüzde 15 olacağını öngördüğümüz gıda enflasyonu varsayımını yüzde 10’a çektik. 2020 yılı sonu için ise gıda enflasyonu varsayımımızı yüzde 11 olarak koruduk."

Enflasyonu düşürmeye odaklı sıkı bir para politikası duruşu ve güçlü politika koordinasyonu altında, enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsayacağını öngördüklerini vurgulayan Uysal, "Bu çerçevede, enflasyonun 2019 yıl sonunda yüzde 12.0 olarak gerçekleşeceğini, 2020 yıl sonunda yüzde 8.2’ye, 2021 yıl sonunda ise yüzde 5.4’e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5.0 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz" dedi.

