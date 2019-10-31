MB/Uysal: 2019 yılı enflasyon tahminini yüzde 12’ye indirdik (2)

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "Temmuz ayında yüzde 13.9 olarak açıkladığımız 2019 yıl sonu tüketici enflasyonu tahminini yüzde 12’ye indirdik" dedi.

Yılın son Enflasyon Raporu'nun açıklandığı toplantıda konuşan Uysal, "Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2019 yılı sonunda yüzde 11.2 ile yüzde 12.8 aralığında (orta noktası yüzde 12.0), 2020 yılı sonunda ise yüzde 5.3 ile yüzde 11.1 aralığında (orta noktası yüzde 8.2) gerçekleşeceğini öngörmekteyiz" dedi.

Enflasyon Raporu sunumunda, uluslararası ham petrol fiyatları ve dolar cinsinden ithalat fiyatlarının, Temmuz Enflasyon Raporu varsayımlarının altında kaldığını vurgulayan Uysal. "Geçen süre zarfında arz yönlü olumsuz gelişmelerin devam etmesine karşın küresel ticaret ve büyüme görünümündeki zayıflama nedeniyle ham petrol fiyat varsayımlarımızı aşağı yönlü güncelledik. 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin ABD doları cinsinden ithalat fiyatları varsayımını da petrol fiyatlarıyla uyumlu olarak aşağı yönlü güncelledik" dedi ve ekledi:

"Orta vadeli tahminleri oluştururken dışsal olarak aldığımız bir değişken de gıda fiyatları. İşlenmiş ve işlenmemiş gıda fiyatlarındaki olumlu gidişatla Temmuz Enflasyon Raporu’nda 2019 yılı sonunda yüzde 15 olacağını öngördüğümüz gıda enflasyonu varsayımını yüzde 10’a çektik. 2020 yılı sonu için ise gıda enflasyonu varsayımımızı yüzde 11 olarak koruduk."

Enflasyonu düşürmeye odaklı sıkı bir para politikası duruşu ve güçlü politika koordinasyonu altında, enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsayacağını öngördüklerini vurgulayan Uysal, "Bu çerçevede, enflasyonun 2019 yıl sonunda yüzde 12.0 olarak gerçekleşeceğini, 2020 yıl sonunda yüzde 8.2’ye, 2021 yıl sonunda ise yüzde 5.4’e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5.0 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz" dedi ve ekledi:

"Temmuz Enflasyon Raporunu takip eden dönemde enflasyon belirgin bir düşüşle tahmin aralığının alt sınırına yakın gerçekleşti.

"Enflasyonun ana eğilimindeki kayda değer iyileşme ve ithalat fiyatları ile gıda fiyatlarındaki aşağı yönlü güncellemeler yıl sonu enflasyon tahminini bir önceki Rapor dönemine kıyasla olumlu etkiledi.

"Diğer taraftan, çıktı açığındaki ılımlı toparlanma eğilimi ile tütün ürünlerindeki fiyat artışları bir önceki Rapor dönemine göre yıl sonu enflasyon tahminlerini yukarı yönlü etkiledi.

"Bu doğrultuda, Temmuz ayında yüzde 13.9 olarak açıkladığımız 2019 yıl sonu tüketici enflasyonu tahminini yüzde 12’ye indirdik. Diğer taraftan, aşağı ve yukarı yönlü etkilerin birbirini dengelemesiyle 2020 yıl sonu enflasyon tahminini değiştirmedik."

Yılın üçüncü çeyreğinde tüketici enflasyonunun Temmuz Enflasyon Raporu öngörülerine göre 1.5 puan aşağıda gerçekleşmesinin ve önümüzdeki dönemde enflasyonun ana eğiliminde beklenen iyileşmenin yıl sonu enflasyon tahmini üzerindeki düşürücü etkisini 1.1 puan olarak öngördüklerini de vurgulayan Murat Uysal, "Türk lirası cinsinden ithalat fiyatlarına ilişkin varsayımlardaki aşağı yönlü güncellemenin enflasyon tahminine düşüş yönünde 0.3 puan katkı vereceğini tahmin ediyoruz" dedi ve ekledi:

"Bunun yanı sıra, 2019 yıl sonu gıda enflasyonu varsayımındaki güncelleme enflasyon tahminini 1.2 puan aşağı çekti. Öte yandan, tütün ürünleri fiyatlarında öngörülerin üzerinde gerçekleşen artış 2019 yılı enflasyon tahminine 0.6 puan yukarı yönlü katkıda bulunuyor. Ayrıca, bir önceki Rapor öngörülerinden bir miktar daha yukarıda seyretmesi beklenen çıktı açığı, tüketici enflasyonu tahminini 0.1 puan yükseltici yönde etkiliyor.

"2020 yılı enflasyon tahminimizi ise yüzde 8.2 olarak sabit tuttuk. Enflasyonun ana eğilimindeki iyileşme ile petrol ve ithalat fiyatlarına ilişkin varsayımlarımızdaki güncellemelerin 2020 yılı enflasyon tahminine sırasıyla 0.3 puan ve 0.2 puan düşürücü yönde etki yapmasını bekliyoruz.

"Ancak, bir önceki Rapor dönemine göre yukarı yönlü güncellediğimiz çıktı açığının 2020 yıl sonu tahminini 0.5 puan yukarı çekmesiyle söz konusu düşürücü etkiler telafi ediliyor."

Söz konusu öngörülerin, küresel finansal koşulların ılımlı seyredeceği ve son dönemde belirsizlik algısında görülen kademeli iyileşmenin süreceği bir çerçevede elde ettiklerinin altını çizen Uysal, "Parasal sıkılık düzeyinin enflasyondaki düşüşün sürekliliğini ve hedeflenen patika ile uyumunu sağlayacak şekilde oluşturulacağı bir görünüm esas aldık. Buna ilave olarak, maliye politikasının para politikasıyla eşgüdüm arz edecek şekilde fiyat istikrarı ve makroekonomik dengelenmeye odaklı bir biçimde belirleneceğini varsaydık" dedi.