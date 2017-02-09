MB/Çetinkya: Enflasyon kısa vadede bir miktar daha yükselir

İstanbul, 9 Şubat () - Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, enflasyonun "kısa vadede" biraz daha yükseldikten sonra kademeli olarak düşerek yıl sonunda yüzde 8.0 olmasının beklendiğini açıkladı. J.P. Morgan tarafından Londra’da düzenlenen "Türkiye Makro ve Kredi" konulu Konferans'ta "Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası" başlıklı bir konuşma yapan Çetinkaya, Türkiye ekonomisinin son yıllarda yaşanan farklı nitelikteki şoklar karşısında dayanıklılığını koruduğunu vurguladı.

Öncü göstergelerin, ekonomide geçen yılın üçüncü çeyreğinde gözlenen daralmanın kalıcı olmadığına ve ekonominin ılımlı bir toparlanma sürecine girdiğine işaret ettiğini belirten Çetinkaya, "Enflasyonun kısa vadede bir miktar daha yükseldikten sonra kademeli olarak düşerek yılsonunda yüzde 8 düzeyinde gerçekleşmesinin beklendiğini" vurguladı.

Merkez Bankası'nın yakın dönemde döviz piyasasında gözlenen oynaklığın fiyatlama davranışı üzerindeki olumsuz etkisini sınırlamak amacıyla kapsamlı ve güçlü bir parasal sıkılaştırma yaptığına da işaret eden Çetinkaya, sıkı parasal duruş ile maliye ve para politikalarının artan eşgüdümünün enflasyon üzerindeki maliyet yönlü baskıların ikincil etkilerini sınırlayacağının altını çizdi.

Çetinkaya, Maliye Bakanlığı tarafından 2017 yılı için ek vergi artışının öngörülmediğinin açıklanmış olmasının bu eşgüdümün bir örneği olduğuna da işaret ederek, mevcut para politikası duruşunun net ve istikrarlı bir sıkılaştırmaya işaret etmekte olduğunu, enflasyon dinamiklerinde belirgin bir iyileşme gözlenene kadar devam edeceğini ve Merkez Bankası'nın fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda bütün araçlarını kullanmaya devam edeceğini ekledi.