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MB zorunlu karşılıkları lirada indirdi, dövizde artırdı

İstanbul, 9 Mayıs () - Merkez Bankası, finansal finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla, Türk lirası zorunlu karşılıkları indirirken, yabancı para zorunlu karşılık oranlarını artırdı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Finansal...

MB zorunlu karşılıkları lirada indirdi, dövizde artırdı

İstanbul, 9 Mayıs () - Merkez Bankası, finansal finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla, Türk lirası zorunlu karşılıkları indirirken, yabancı para zorunlu karşılık oranlarını artırdı.
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Finansal piyasalarda son dönemdeki gelişmeler dikkate alınarak, finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla;
- Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilebilmesi imkânı azami oranının yüzde 40’tan yüzde 30’a indirilmesine,
- Yabancı para zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına
karar verilmiştir" denildi.
Açıklamada ayrıca;
- Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilebilmesi imkânına ilişkin yapılan değişiklik sonucunda piyasaya 2.8 milyar dolar likidite verilmesi ve piyasadan 7.2 milyar lira tutarında likidite çekilmesinin,
- yabancı para zorunlu karşılık oranlarında yapılan değişiklik sonucunda ise piyasadan 3.0 milyar dolar likidite çekilmesinin beklendiği belirtildi.
 

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