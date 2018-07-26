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MB: Yarın geçici rezerv 57.37 milyar lira ekside

İstanbul, 26 Temmuz () - Merkez Bankası verilerine göre yarın için açıklanan geçici rezerv 57 milyar 374.5 milyon lira ekside. Merkez Bankası'nın 30 Temmuz için açıkladığı geçici rezerv ise 4 milyar 872.3 milyon lira ekside olarak görünüyor. Merkez...

MB: Yarın geçici rezerv 57.37 milyar lira ekside

İstanbul, 26 Temmuz () - Merkez Bankası verilerine göre yarın için açıklanan geçici rezerv 57 milyar 374.5 milyon lira ekside.
Merkez Bankası'nın 30 Temmuz için açıkladığı geçici rezerv ise 4 milyar 872.3 milyon lira ekside olarak görünüyor.
Merkez Bankası'nın sabah açıkladığı geçici verilerde piyasa 27 Temmuz için 55 milyar 27 milyon lira, 30 Temmuz tarihi için ise 4 milyar 872.3 milyon lira ekside olarak görünüyordu.

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