MB: Yarın geçici rezerv 57.37 milyar lira ekside

İstanbul, 26 Temmuz () - Merkez Bankası verilerine göre yarın için açıklanan geçici rezerv 57 milyar 374.5 milyon lira ekside.

Merkez Bankası'nın 30 Temmuz için açıkladığı geçici rezerv ise 4 milyar 872.3 milyon lira ekside olarak görünüyor.

Merkez Bankası'nın sabah açıkladığı geçici verilerde piyasa 27 Temmuz için 55 milyar 27 milyon lira, 30 Temmuz tarihi için ise 4 milyar 872.3 milyon lira ekside olarak görünüyordu.