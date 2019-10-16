Flaş HaberUğurcan Çakır: Ne mutlu Türk’üm diyene
Son Dakika
MB - Üye iş yeri komisyonu yüzde 1.6'yı geçemeyecek
Reeskont kaynaklı krediler dışındaki kredilerde üye iş yeri komisyonu yüzde 1.6'yı geçemeyecek. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Merkez Bankası tebliğiyle, mevduat ve kredi faiz oranları ve katılma hesapları kâr ve zarara...
EKONOMİ 16.10.2019, 08:46
Reeskont kaynaklı krediler dışındaki kredilerde üye iş yeri komisyonu yüzde 1.6'yı geçemeyecek.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Merkez Bankası tebliğiyle, mevduat ve kredi faiz oranları ve katılma hesapları kâr ve zarara katılma oranları ile kredi işlemlerinde faiz dışında sağlanacak diğer menfaatler hakkında tebliğde değişiklik yapıldı:
Tebliğin 4. maddesine eklenen fıkrayla, mal ve hizmet alımlarında, işlem tutarlarının üye işyerlerinin serbest kullanımlarına ertesi gün aktarılması halinde, her ne ad altında olursa olsun, üye işyerine uygulanacak komisyon oranının yüzde 1.6'yı geçemeyeceği hüküm altına alındı. Taksitli mal ve hizmet alımlarında söz konusu azami oran her bir ilave taksit için azami 0.89 puan artırılarak uygulanacak.
Tebliğde şöyle denildi:
"(1) Bankalarca, reeskont kaynaklı krediler dışındaki kredilere uygulanacak faiz oranları ile üye işyeri komisyonu hariç faiz dışında sağlanacak diğer menfaatlerin ve tahsil olunacak masrafların nitelikleri ve sınırları serbestçe belirlenir.
"(4) Mal ve hizmet alımlarında, işlem tutarlarının üye işyerlerinin serbest kullanımlarına ertesi gün aktarılması halinde, her ne ad altında olursa olsun, üye işyerine uygulanacak komisyon oranı yüzde 1.60’ı geçemez. Taksitli mal ve hizmet alımlarında söz konusu azami oran her bir ilave taksit için azami 0.89 puan artırılarak uygulanır. İşlem tutarının üye işyerinin serbest kullanımına ertesi gün aktarılmaması halinde, söz konusu azami komisyon oranları, aylık yüzde 1.60’lık oran ve işlem tarihinin ertesi günü ile işlem tutarının üye işyerinin serbest kullanımına geçmesi arasında kalan gün sayısı dikkate alınarak düşürülür."
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Merkez Bankası tebliğiyle, mevduat ve kredi faiz oranları ve katılma hesapları kâr ve zarara katılma oranları ile kredi işlemlerinde faiz dışında sağlanacak diğer menfaatler hakkında tebliğde değişiklik yapıldı:
Tebliğin 4. maddesine eklenen fıkrayla, mal ve hizmet alımlarında, işlem tutarlarının üye işyerlerinin serbest kullanımlarına ertesi gün aktarılması halinde, her ne ad altında olursa olsun, üye işyerine uygulanacak komisyon oranının yüzde 1.6'yı geçemeyeceği hüküm altına alındı. Taksitli mal ve hizmet alımlarında söz konusu azami oran her bir ilave taksit için azami 0.89 puan artırılarak uygulanacak.
Tebliğde şöyle denildi:
"(1) Bankalarca, reeskont kaynaklı krediler dışındaki kredilere uygulanacak faiz oranları ile üye işyeri komisyonu hariç faiz dışında sağlanacak diğer menfaatlerin ve tahsil olunacak masrafların nitelikleri ve sınırları serbestçe belirlenir.
"(4) Mal ve hizmet alımlarında, işlem tutarlarının üye işyerlerinin serbest kullanımlarına ertesi gün aktarılması halinde, her ne ad altında olursa olsun, üye işyerine uygulanacak komisyon oranı yüzde 1.60’ı geçemez. Taksitli mal ve hizmet alımlarında söz konusu azami oran her bir ilave taksit için azami 0.89 puan artırılarak uygulanır. İşlem tutarının üye işyerinin serbest kullanımına ertesi gün aktarılmaması halinde, söz konusu azami komisyon oranları, aylık yüzde 1.60’lık oran ve işlem tarihinin ertesi günü ile işlem tutarının üye işyerinin serbest kullanımına geçmesi arasında kalan gün sayısı dikkate alınarak düşürülür."
19°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 16 Ekim 2019
|İmsak
|05:45
|Güneş
|07:09
|Öğle
|12:55
|İkindi
|15:59
|Akşam
|18:31
|Yatsı
|19:50
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2