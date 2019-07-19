İstanbul, 19 Temmuz () – Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan, net uluslararası yatırım pozisyonu (UYP) açığı, 2018 yıl sonundaki 367.9 milyar dolar düzeyinden Mayıs sonunda 323.1 milyar dolara geriledi.
MB - Uluslararası yatırım pozisyonu açığı 323.1 milyar dolar
İstanbul, 19 Temmuz () – Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan, net uluslararası yatırım pozisyonu (UYP) açığı, 2018 yıl sonundaki 367.9 milyar dolar düzeyinden Mayıs sonunda...
19 Temmuz 2019 Cuma 10:06
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