MB - Uluslararası yatırım pozisyonu açığı 323.1 milyar dolar (2)

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İstanbul, 19 Temmuz () – Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan, net uluslararası yatırım pozisyonu (UYP) açığı, 2018 yıl sonundaki 367.9 milyar dolar düzeyinden Mayıs sonunda 323.1 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası'nın uluslararası yatırım pozisyonu verilerine göre, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, Mayıs sonunda, 2018 yıl sonuna göre yüzde 4.4 artışla 239.1 milyar dolara yükselirken, yükümlülükleri ise yüzde 5.8 düşüşle 562.2 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası verilerine göre:

“Rezerv varlıklar kalemi 2018 yıl sonuna göre yüzde 2.8 artışla 95.6 milyar dolara, diğer yatırımlar kalemi yüzde 6.7 artışla 94.7 milyar dolara yükseldi. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve lira cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 10.6 artışla 49.4 milyar dolara yükseldi.

“Doğrudan yatırımlar piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2018 yıl sonuna göre yüzde 17.8 düşüşle 117.9 milyar dolara geriledi.

“Portföy yatırımları 2018 yıl sonuna göre yüzde 4.1 azalışla 134.6 milyar dolara geriledi. Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2018 yıl sonuna göre yüzde 11.2 azalışla 26.4 milyar dolara ve yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS (devlet iç borçlanma senetleri) stoku yüzde 30.7 azalışla 12.8 milyar dolara gerilerken, Hazine’nin tahvil stoku yüzde 5.3 artışla 50.8 milyar dolara yükseldi.

“Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2018 yıl sonuna göre yüzde 1.1 azalarak 309.7 milyar dolara geriledi. Yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2018 yıl sonuna göre yüzde 1.3 artarak 32.5 milyar dolara yükselirken, lira mevduatı yüzde 5.3 düşüşle 13.3 milyar dolara geriledi.

“Bankaların toplam kredi stoku yüzde 6.6 azalarak 76,1 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 3.3 azalarak 102.8 milyar dolara geriledi."