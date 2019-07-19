Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandı
Balkondan düşen Maram bebek ağır...
'11. Kalkınma Planı' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
TBMM Genel Kurulu Kabul Etti
YKS sonuçları açıklandı
YKS sonuçları açıklandı
AK Parti'li Çelik: AB yaptırımlarının Türkiye'ye etkisi olmayacak
AB Türkiye'ye etki edemez

MB - Uluslararası yatırım pozisyonu açığı 323.1 milyar dolar (2)

(Ayrıntılarla güncellendi) İstanbul, 19 Temmuz () – Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan, net uluslararası yatırım pozisyonu (UYP) açığı, 2018 yıl sonundaki 367.9 milyar...

MB - Uluslararası yatırım pozisyonu açığı 323.1 milyar dolar (2)

(Ayrıntılarla güncellendi)

İstanbul, 19 Temmuz () – Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan, net uluslararası yatırım pozisyonu (UYP) açığı, 2018 yıl sonundaki 367.9 milyar dolar düzeyinden Mayıs sonunda 323.1 milyar dolara geriledi.
Merkez Bankası'nın uluslararası yatırım pozisyonu verilerine göre, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, Mayıs sonunda, 2018 yıl sonuna göre yüzde 4.4 artışla 239.1 milyar dolara yükselirken, yükümlülükleri ise yüzde 5.8 düşüşle 562.2 milyar dolara geriledi.
Merkez Bankası verilerine göre:
“Rezerv varlıklar kalemi 2018 yıl sonuna göre yüzde 2.8 artışla 95.6 milyar dolara, diğer yatırımlar kalemi yüzde 6.7 artışla 94.7 milyar dolara yükseldi. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve lira cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 10.6 artışla 49.4 milyar dolara yükseldi.
“Doğrudan yatırımlar piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2018 yıl sonuna göre yüzde 17.8 düşüşle 117.9 milyar dolara geriledi.
“Portföy yatırımları 2018 yıl sonuna göre yüzde 4.1 azalışla 134.6 milyar dolara geriledi. Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2018 yıl sonuna göre yüzde 11.2 azalışla 26.4 milyar dolara ve yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS (devlet iç borçlanma senetleri) stoku yüzde 30.7 azalışla 12.8 milyar dolara gerilerken, Hazine’nin tahvil stoku yüzde 5.3 artışla 50.8 milyar dolara yükseldi.
“Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2018 yıl sonuna göre yüzde 1.1 azalarak 309.7 milyar dolara geriledi. Yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2018 yıl sonuna göre yüzde 1.3 artarak 32.5 milyar dolara yükselirken, lira mevduatı yüzde 5.3 düşüşle 13.3 milyar dolara geriledi.
“Bankaların toplam kredi stoku yüzde 6.6 azalarak 76,1 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 3.3 azalarak 102.8 milyar dolara geriledi."

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.