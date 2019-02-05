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MB-TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi 75.61'e düştü

İstanbul, 5 Şubat () - Türkiye'nin fiyat düzeyinin ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini gösteren TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Ocak'ta 75.61 düzeyine geriledi. Merkez Bankası verilerine göre, TÜFE...

MB-TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi 75.61'e düştü

İstanbul, 5 Şubat () - Türkiye'nin fiyat düzeyinin ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini gösteren TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Ocak'ta 75.61 düzeyine geriledi.
Merkez Bankası verilerine göre, TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Eylül'de 62.50 ile tarihi düşük düzeye inmişti. Endeks bu tarihten sonra toparlanarak, Ekim'de 70'e, Kasım'da 75.67'ye Aralık'ta 76.15 düzeyine yükselmişti.
Merkez Bankası'nın Ocak 2003'ten bu yana hesaplayıp yayınladığı Endeks, tarihinde ilk kez 2018 yılında 80 düzeyinin altına geriledi.
Reel efektif döviz kuru endeksleri Türkiye'nin fiyat düzeyinin dış ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine
oranının ağırlıklı geometrik ortalaması alınarak hesaplanıyor. Reel efektif kurunun azalması, liranın da reel olarak değer yitirdiğini ve buna bağlı olarak Türk mallarının yabancı mallara göre fiyatının düştüğünü gösteriyor.

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