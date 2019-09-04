MB - TÜFE bazlı reel döviz kuru endeksi 76.77'ye yükseldi

Türkiye'nin fiyat düzeyinin ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini gösteren TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi (REK), Temmuz'daki 74.74 düzeyinden, Ağostos'ta 76.77'ye yükseldi.

Reel efektif döviz kuru endeksleri Türkiye'nin fiyat düzeyinin dış ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine

oranının ağırlıklı geometrik ortalaması alınarak hesaplanıyor.

Merkez Bankası verilerine göre REK, Eylül 2018'de, lirada yaşanan sert değer kaybı ardından tarihi düşük düzey olan 62.49 düzeyine kadar indi. REK, bu düzeyin ardından, bazı aylarda gerilese de, genel olarak yükseliş sergiledi.

Denklemde reel efektif kurun azalışı, liranın reel olarak değer kaybettiğini, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının düştüğünü gösteriyor.

Endeksteki değişim, Merkez Bankası'ndaki değer değişimlerinin enflasyona yansımasına verebileceği tepkiler açısından yakından takip ediliyor. (Tablo)