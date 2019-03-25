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MB: Swap satışı sınırı yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkarıldı

İstanbul, 25 Mart () - Merkez Bankası, döviz karşılığı TL swap piyasasında "vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırının yüzde 10'dan yüzde 20'ye" çıkarıldığını açıkladı. Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Merkez Bankası...

MB: Swap satışı sınırı yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkarıldı

İstanbul, 25 Mart () - Merkez Bankası, döviz karşılığı TL swap piyasasında "vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırının yüzde 10'dan yüzde 20'ye" çıkarıldığını açıkladı.
Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Merkez Bankası bankalara gönderdiği yazı ile "Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satış (TCMB tarafından spotta döviz alınması, vadede döviz satılması) işlem miktarı döviz ve efektif piyasaları işlem limitlerinin yüzde 20'si ile
sınırlandırılmıştır" denildi. Daha önce ilgili sınır yüzde 10 olarak uygulanıyordu. 
Merkez Bankası'nın bankalara ilettiği yazıda limit kullanımlarının döviz ve efektif piyasaları işlem limitlerinden düşülmeden bağımsız olarak uygulanacağı da belirtildi.

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