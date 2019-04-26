MB rezervleri Mart’ta yüzde 3.8 düşüşle 96.3 milyar dolar oldu

İstanbul, 26 Nisan () – Merkez Bankası’nın rezervleri Mart’ta bir önceki aya göre yüzde 3.8 azalarak 96.3 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası'nın “Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi” verilerine göre, bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 4.8 azalarak 74 milyar dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 0.7 azalarak 20.8 milyar dolara geriledi.