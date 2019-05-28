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MB - Resmi rezerv varlıkları Nisan'da 92.8 milyar dolara geriledi (2)

(Ayrıntılarla güncellendi) İstanbul, 28 Mayıs () - Resmi rezerv varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 3.6 azalarak 92.8 milyar dolara geriledi. Merkez Bankası verilerine göre, bu dönemde döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 4.3...

MB - Resmi rezerv varlıkları Nisan'da 92.8 milyar dolara geriledi (2)

(Ayrıntılarla güncellendi)
İstanbul, 28 Mayıs () - Resmi rezerv varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 3.6 azalarak 92.8 milyar dolara geriledi.
Merkez Bankası verilerine göre, bu dönemde döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 4.3 azalarak 70.7 milyar dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 1.5 azalarak 20.5 milyar dolara düştü.
Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre net bazda yüzde 11.1 azalarak 10.8 milyar dolara geriledi. Bu tutarın 6.1 milyar doları anapara, 4.7 milyar doları faizlerden oluştu.
Merkez Bankası’nın yurtiçi ve yurtdışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net yükümlülükler de, 11.9 milyar doları bir ay vadeli olmak üzere 14.9 milyar dolar düzeyindeydi.
Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluşuyor. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre değişmeyerek 31.2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

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