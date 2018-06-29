MB reeskont iskonto faizi yüzde 18.50, avans faizi yüzde 19.50

İstanbul, 29 Haziran () - Merkez Bankası (MB) vadesine en çok 3 ay kalan senetlerin reeskont işleminde iskonto faizini yıllık yüzde 18.50, avans işlemlerinde uygulanacak faizini ise yıllık yüzde 19.50 olarak belirledi.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan değişiklik, bugünden itibaren geçerli olacak.
İstanbul, 29 Haziran () - Merkez Bankası (MB) vadesine en çok 3 ay kalan senetlerin reeskont işleminde iskonto faizini yıllık yüzde 18.50, avans işlemlerinde uygulanacak faizini ise yıllık yüzde 19.50 olarak belirledi.