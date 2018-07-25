MB: Reel kesim güveni Temmuz’da 1.9 puan düşüşle 102.7’ye geriledi (2)

(Ayrıntılarla güncellendi)

İstanbul, 25 Temmuz () – Reel kesim güven endeksi Temmuz’da 1.9 puan düşüşle 102.7 düzeyine geriledi.

Merkez Bankası’nın reel sektörde faaliyet gösteren 2 bin 88 şirketin Merkez Bankası’nın “İktisadi Yönelim Anketi”ne verdiği yanıtlarla oluşturulan reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 1.9 puan azalarak 102.7 düzeyine geriledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi aylık 1.0 puan düşüşle 101.5 düzeyine geriledi.

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre:

"Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı, iç piyasa sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin ise azalış bildirenler lehine döndüğü gözlenmekte.

"Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ile mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin güçlenerek devam ettiği görülmekte.

"Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve iç piyasa sipariş miktarına ilişkin artış yönlü beklentilerin güçlendiği, ihracat sipariş miktarına ilişkin artış yönlü beklentilerin ise zayıfladığı gözlenmekte.

"Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcaması ve gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin de zayıfladığı görülmekte.

"Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin güçlenerek devam ettiği gözlenmektedir. Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentilerinin ise zayıfladığı görülmektedir.

"Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 1.5 puan artışla yüzde 15.2 düzeyine yükseldi.

"Ankete katılan işyerlerinin yüzde 51.1'i üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtirken, yüzde 16.1'i talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu belirtti,

"onu sırasıyla hammadde-ekipman yetersizliği, mali imkansızlıklar, işgücü yetersizliği ve diğer faktörler izledi.

"Son üç aydaki rekabet gücüne ilişkin gelişmeler değerlendirildiğinde, yurt içi piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin olarak bir önceki dönemde artış bildirenler lehine olan seyrin azalış bildirenler lehine döndüğü görülmekte.

"Yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin olarak ise, bir önceki dönemde değişiklik olmadığı yönündeki değerlendirmelerin yerini azalış yönlü değerlendirmelere bıraktığı gözlenmekte.

"İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 6.5'e,

"daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 23.2'ye gerilerken,

"aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 70.3'e yükseldi."