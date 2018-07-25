Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ali Koç'tan Fenerbahçe ile ilgili önemli açıklama; Bu kadarını da beklemiyorduk
Ali Koç: 621 milyon Euro...
AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT ÇIKTI
AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT...
Sağanak yağış İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi
Meteorolojiden önemli uyarı
Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklandı
Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklandı

MB: Reel kesim güveni Temmuz’da 1.9 puan düşüşle 102.7’ye geriledi (2)

(Ayrıntılarla güncellendi) İstanbul, 25 Temmuz () – Reel kesim güven endeksi Temmuz’da 1.9 puan düşüşle 102.7 düzeyine geriledi. Merkez Bankası’nın reel sektörde faaliyet gösteren 2 bin 88 şirketin Merkez Bankası’nın “İktisadi...

MB: Reel kesim güveni Temmuz’da 1.9 puan düşüşle 102.7’ye geriledi (2)

(Ayrıntılarla güncellendi)
İstanbul, 25 Temmuz () – Reel kesim güven endeksi Temmuz’da 1.9 puan düşüşle 102.7 düzeyine geriledi.
Merkez Bankası’nın reel sektörde faaliyet gösteren 2 bin 88 şirketin Merkez Bankası’nın “İktisadi Yönelim Anketi”ne verdiği yanıtlarla oluşturulan reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 1.9 puan azalarak 102.7 düzeyine geriledi.
Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi aylık 1.0 puan düşüşle 101.5 düzeyine geriledi.
Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre:
"Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı, iç piyasa sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin ise azalış bildirenler lehine döndüğü gözlenmekte.
"Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki  değerlendirmeler ile mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin güçlenerek devam ettiği görülmekte.
"Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve iç piyasa sipariş miktarına ilişkin artış yönlü beklentilerin güçlendiği, ihracat sipariş miktarına ilişkin artış yönlü beklentilerin ise zayıfladığı gözlenmekte.
"Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcaması ve gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin de zayıfladığı görülmekte.
"Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin güçlenerek devam ettiği gözlenmektedir. Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentilerinin ise zayıfladığı görülmektedir.
"Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 1.5 puan artışla yüzde 15.2 düzeyine yükseldi.
"Ankete katılan işyerlerinin yüzde 51.1'i üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtirken, yüzde 16.1'i talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu belirtti,
"onu sırasıyla hammadde-ekipman yetersizliği, mali imkansızlıklar, işgücü yetersizliği ve diğer faktörler izledi.
"Son üç aydaki rekabet gücüne ilişkin gelişmeler değerlendirildiğinde, yurt içi piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin olarak bir önceki dönemde artış bildirenler lehine olan seyrin azalış bildirenler lehine döndüğü görülmekte.
"Yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin olarak ise, bir önceki dönemde değişiklik olmadığı yönündeki değerlendirmelerin yerini azalış yönlü değerlendirmelere bıraktığı gözlenmekte.
"İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 6.5'e,
"daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 23.2'ye gerilerken,
"aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 70.3'e yükseldi."

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328