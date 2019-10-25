MB - Reel kesim güven endeksi Ekim’de 2.1 puan arttı

Reel kesim güven endeksi (RKGE), Ekim ayında bir önceki aya göre 2.1 puan artarak 100.9 düzeyine yükseldi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku, mevcut toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması ve gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki üretim hacmi, genel gidişat ve gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkilemiştir" denildi.

Merkez Bankası verilerine göre, aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) 4.5 puan artarak 104.2 düzeyine yükseldi.

Buna göre, son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde bir önceki ayda azalış bildirenler lehine olan seyir artış bildirenler lehine dönerken, iç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyir zayıfladı, ihracat sipariş miktarında ise artış bildirenler lehine olan seyir güçlendi.

Açıklamada, "Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ile mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin zayıflayarak devam ettiği görülmektedir" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

"Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde ve ihracat sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyrin zayıfladığı, iç piyasa sipariş miktarında azalış bekleyenler lehine olan seyrin ise artış bekleyenler lehine döndüğü gözleniyor.

"Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ve gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin güçlenerek devam ettiği görülüyor.

"Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile ve gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin güçlendiği gözleniyor.

"Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentilerinin de güçlenerek devam ettiği görülüyor. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 2.2 puan azalarak yüzde 16.2 düzeyinde gerçekleşti.

"İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 13.2’ye ve daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 17.3'e yükselirken, aynı kaldığını belirtenler yüzde 69.5'e geriledi." (Grafik)