MB politika faizini sabit tuttu, dolar 9 kuruş birden yükseldi

İstanbul, 24 Ocak () - Merkez Bankası, piyasalarda artış beklenmesine karşın, politika faizini yüzde 8.0'de sabit tutunca, dolar 9 kuruş birden yükselerek 3.82 lirayı aştı.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK) kararı öncesi, faiz artırım beklentisine bağlı olarak 3.73 liraya kadar gerileyen dolar, kararın ardından hızla tırmanarak 3.8232 liraya kadar çıktı. Dolar daha sonra 3.79 - 3.80 aralığına çekilirken, kararın açıklanmasıyla 4.1027 liraya fırlayan euro da 4.07 - 4.08 lira aralığında hareket etmeye başladı.