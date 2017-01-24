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MB politika faizini sabit tuttu, dolar 9 kuruş birden yükseldi (2)

(Ayrıntılar eklendi) İstanbul, 24 Ocak () - Merkez Bankası, piyasalarda artış beklenmesine karşın, politika faizini yüzde 8.0'de sabit tutunca, dolar 9 kuruş birden yükselerek 3.82 lirayı aştı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun...

MB politika faizini sabit tuttu, dolar 9 kuruş birden yükseldi (2)

(Ayrıntılar eklendi)
İstanbul, 24 Ocak () - Merkez Bankası, piyasalarda artış beklenmesine karşın, politika faizini yüzde 8.0'de sabit tutunca, dolar 9 kuruş birden yükselerek 3.82 lirayı aştı.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK) kararı öncesi, faiz artırım beklentisine bağlı olarak 3.73 liraya kadar gerileyen dolar, kararın ardından hızla tırmanarak 3.8232 liraya kadar çıktı. Dolar daha sonra 3.79 - 3.80 aralığına çekilirken, kararın açıklanmasıyla 4.1027 liraya fırlayan euro da 4.07 - 4.08 lira aralığında hareket etmeye başladı.
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8.0’de sabit tutulduğu belirtildi.
Buna karşılık, marjinal fonlama oranı yüzde 8.5’ten yüzde 9.25’e yükseltilirken, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 7.25 düzeyinde sabit tutuldu.
Merkez Bankası ayrıca, bir haftalık repo ihalesi açılmadığı için, bankaların son dönemde sıkça kullanmaya başladığı, "Geç Likidite Penceresi" uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası’nda saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0 düzeyinde sabit tutulurken borç verme faiz oranı yüzde 10’dan yüzde 11’e yükseltildi.  

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