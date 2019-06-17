MB: Piyasa Yapıcı bankalara APİ işlemleri çerçevesinde likidite kullandırılacak

İstanbul, 17 Haziran () - Merkez Bankası, Piyasa Yapıcılığı Sisteminin desteklenmesi amacıyla Piyasa Yapıcı bankalara açık piyasa işlemleri (APİ) çerçevesinde likidite imkânı kullandırılacağını açıkladı.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Finansal piyasaların derinleşmesine ve para politikasının etkinliğinin artırılmasına sağladığı katkılar dikkate alınarak Piyasa Yapıcılığı Sisteminin desteklenmesi amacıyla Piyasa Yapıcı bankalara açık piyasa işlemleri (APİ) çerçevesinde likidite imkânı kullandırılmasına karar verilmiştir" denildi ve şu bilgi verildi:

"Tanınacak limitlerle sınırlı olmak üzere gecelik vadeli repo işlemleri yoluyla kullandırılacak söz konusu likidite imkânına uygulanacak faiz oranı, Merkez Bankası politika faiz oranının 100 baz puan altında olacak şekilde belirlenecektir.

"Piyasa Yapıcı likidite imkânı limitleri Piyasa Yapıcı bankalarca Hazine ihalelerinden alınan Devlet İç Borçlanma Senetlerinin tutarı dikkate alınarak belirlenecek ve toplam Merkez Bankası fonlaması içerisinde sınırlı bir paya sahip olacaktır."

