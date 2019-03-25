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MB: Öngörülmeyen bir durum söz konusu değildir

İstanbul, 25 Mart () - Merkez Bankası, brüt rezervlerde yaşanan dalgalanmaların "olağan işlemlerden ve dönemsel unsurlardan" kaynaklandığına dikkat çekti ve "Öngörülmeyen bir durum söz konusu değildir" diye açıkladı. Merkez Bankası'ndan...

MB: Öngörülmeyen bir durum söz konusu değildir

İstanbul, 25 Mart () - Merkez Bankası, brüt rezervlerde yaşanan dalgalanmaların "olağan işlemlerden ve dönemsel unsurlardan" kaynaklandığına dikkat çekti ve "Öngörülmeyen bir durum söz konusu değildir" diye açıkladı.
Merkez Bankası'ndan yapılan "piyasa gelişmelerine ilişkin basın duyurusu"nda, "Ülkemiz ekonomisine ilişkin makro göstergeler koordineli politika adımlarının etkisiyle dengelenme sürecinin devamına işaret etmektedir" denildi ve şu saptama yapıldı:
"Öncü veriler ilk çeyrekte yurt içi talepte ılımlı bir toparlanmanın gerçekleştiğini göstermektedir. Mal ihracatı ve turizm talebindeki güçlü seyirle birlikte net ihracat büyümeye yüksek katkı vermektedir. Bu çerçevede cari dengedeki iyileşmenin hızlanarak sürmesi beklenmektedir."
Ekonomik dengelenme sürecinde para politikası fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda şekillenirken, "maliye politikası ile güçlü eşgüdüm"ün enflasyonla mücadeleyi desteklediği vurgulanan Merkez Bankası duyurusunda, şöyle denildi:
"Diğer taraftan, Merkez Bankası rezervlerini güçlendirme politikasına kararlılıkla devam etmektedir. Bu doğrultuda, geçtiğimiz yıl finansal piyasalarda yaşanan oynaklıklar sonrasında rezervlerde artış trendi gözlenmiştir.
"Brüt rezervlerde yaşanan dalgalanmalar ise olağan işlemlerden ve dönemsel unsurlardan kaynaklanmakta olup öngörülmeyen bir durum söz konusu değildir.
"Finansal piyasalarda gözlenen oynaklıklar ve sağlıksız fiyat oluşumları yakından takip edilmekte olup para politikası ve likidite yönetimine ilişkin tüm araçlar, fiyat istikrarını sağlamak ve finansal istikrarı desteklemek amacıyla kullanılmaya devam edilecektir."

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