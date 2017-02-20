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MB'nin yeni kararıyla gerileyen dolar 3.62 liraya indi

İstanbul, 20 Şubat () - Merkez Bankası'nın, sıkılaştırma adımlarına bir yenisini eklemesiyle gerileyen dolar, yeni haftaya 3.62 lira düzeyinden başlarken, euro da 3.85 liranın altına çekildi. Merkez Bankası, geçen Cuma günü piyasaların...

MB'nin yeni kararıyla gerileyen dolar 3.62 liraya indi

İstanbul, 20 Şubat () - Merkez Bankası'nın, sıkılaştırma adımlarına bir yenisini eklemesiyle gerileyen dolar, yeni haftaya 3.62 lira düzeyinden başlarken, euro da 3.85 liranın altına çekildi.
Merkez Bankası, geçen Cuma günü piyasaların kapanışana doğru yaptığı açıklamayla, 1 Ocak'tan önce kullandırdığı reeskont kredilerinin geri ödemeleri lira ile de yapılabileceğini duyurdu.
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "1 Ocak 2017 tarihinden önce kullandırılan ve 31 Mayıs 2017 (dahil) tarihine kadar vadesi dolacak olan ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinin, kredi vadesinde ödenmesi kaydıyla, geri ödemelerinin Türk lirası olarak da yapılabilmesine imkân tanınmıştır"denildi.
Açıklamaya göre, bu işlemlerde Merkez Bankası tarafından 2 Ocak 2017 tarihinde ilan edilen döviz alış kurları esas alınacak.
İhracatçı şirketlerin döviz talebini oldukça azaltması beklenen bu karar öncesi 3.67 - 3.68 lira aralığında hareket eden dolar hızla 3.65 liranın altına, aynı sürede euro da 3.90 - 3.92 lira aralığından, 3.85 liraya geriledi.
Yeni haftanın ilk saatlerinde dolar 3.6200 - 3.6230 lira, euro da 3.84 - 3.85 lira aralığında işlem gördü.  

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