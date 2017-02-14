İstanbul, 14 Şubat () - Merkez Bankası'nın lirada sıkılaştırmaya dönük adımlarıyla artan maliyetler nedeniyle dolar ve euroda gerileme sürüyor. Merkez Bankası'nın piyasayı fonlamasında maliyetlerin yüzde 8.0 düzeyinden yüzde 10.3'ün de üzerine çıkmasına bağlı olarak, dolar 3.65 - 3.66 lira aralığına çekilirken, euro da 3.88 - 3.89 lira aralığında işlem görüyor.
MB'nin sıkılaştırmasıyla dolar ve euro geriledi
İstanbul, 14 Şubat () - Merkez Bankası'nın lirada sıkılaştırmaya dönük adımlarıyla artan maliyetler nedeniyle dolar ve euroda gerileme sürüyor. Merkez Bankası'nın piyasayı fonlamasında maliyetlerin yüzde 8.0 düzeyinden yüzde 10.3'ün...
14 Şubat 2017 Salı 09:59
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