MB'nin brüt deviz rezervleri bir haftada 3 milyar dolar birden düştü

İstanbul, 26 Ocak () - Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri, bir haftada 3 milyar dolar birden düştü.

Merkez Bankası verilerine göre, önceki hafta sonunda 95.29 milyar dolar düzeyinde olan brüt döviz rezervleri, geçen hafta sonunda 92.29 milyar dolara düştü. Aynı dönemler itibarıyla 15.27 milyar dolar olan altın rezervleriyle birlikte, toplam döviz rezervleri de, 110.56 milyar dolardan, 107.56 milyar dolara geriledi.