MB kredi kartlarında azami faiz oranlarını değiştirmedi

İstanbul, 29 Aralık () - Merkez Bankası, 2018 yılının ilk çeyreği için kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadığını açıkladı.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır" denildi.

Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranları lira için yüzde 1.84, yabancı para için yüzde 1.47, aylık azami gecikme faiz oranları lira için yüzde 2.34, yabancı para için yüzde 1.97 olarak belirlenmişti.