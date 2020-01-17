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MB - Konut fiyatları Kasım’da yüzde 1.09 yükseldi, yıllık reel yüzde 3.05 düştü (2)
EKONOMİ 17.01.2020, 14:38
Konut fiyatları, Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1.09 yükseldi; yıllık bazda ise nominal olarak yüzde 7.19 artarken, reel olarak yüzde 3.05 düştü.
Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Merkez Bankası Konut Fiyat Endeksi (KFE), Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1.09 artarak 117.10 düzeyine çıktı. Kasım’da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.19 artan KFE, aynı dönemde reel olarak ise yüzde 3.05 azaldı.
Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, Kasım ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 2.01, 6.48 ve 1.13 yükseldi.
Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul’da yüzde 1.30, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 6.48 ve 7.47 yükseldi. (Grafik - Tablo)
Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Merkez Bankası Konut Fiyat Endeksi (KFE), Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1.09 artarak 117.10 düzeyine çıktı. Kasım’da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.19 artan KFE, aynı dönemde reel olarak ise yüzde 3.05 azaldı.
Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, Kasım ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 2.01, 6.48 ve 1.13 yükseldi.
Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul’da yüzde 1.30, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 6.48 ve 7.47 yükseldi. (Grafik - Tablo)
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