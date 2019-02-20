MB: Kısa vadeli dış borçlar 2018 sonunda 116.2 milyar dolar

İstanbul, 20 Şubat () - Kısa vadeli dış borç stoku, Aralık sonu itibarıyla, 2017 yıl sonuna göre yüzde 2.9 azalışla 116.2 milyar dolara geriledi. Yıl sonunda, vadesine bir yıl veya daha az kalmış kısa vadeli dış borç stoku da 175 milyar dolar olarak hesaplandı.

Merkez Bankası verilerine göre bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 15.3 azalarak 56.9 milyar dolara gerileken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 5.2 artarak 53.4 milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankası verilerine göre bu dönemde;

- Bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, yüzde 37.3 azalarak 11 milyar dolara geriledi.

- Banka hariç yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 3.8 azalarak 18.8 milyar dolara, yurtdışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 23.2 azalışla 13 milyar dolara geriledi.

- Yurtdışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 7 artarak 14 milyar dolara çıktı.

- Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, yüzde 2.0 azalarak 39.9 milyar dolara geriledi.

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu yüzde 1.7 artarak 22.5 milyar dolara çıkarken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 8.4 azalarak 87.8 milyar dolara geriledi.

Aralık sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 175 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Söz konusu stokun 19.7 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurtdışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.

Toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 18.1, Merkez Bankası’nın yüzde 3.4, özel sektörün ise yüzde 78.5 payı bulunuyor.