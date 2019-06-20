MB - Kısa vadeli dış borçlar 120.6 milyar dolara yükseldi

İstanbul, 20 Haziran () - Kısa vadeli dış borç stoku, Nisan sonu itibarıyla, 2018 yıl sonuna göre yüzde 3.4 artışla 120.6 milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankası verilerine göre. Nisan sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku da, 175.3 milyar doları düzeyinde gerçekleşti.