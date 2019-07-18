MB - Kısa vadeli dış borçlar 120.4 milyar dolara yükseldi

İstanbul, 18 Temmuz () - Kısa vadeli dış borç stoku, Mayıs sonu itibarıyla, 2018 yıl sonuna göre yüzde 3.3 artışla 120.4 milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankası verilerine göre, Mayıs sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine bir yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku da 175.9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Merkez Bankası’nın “Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri - Mayıs 2019” verilerine göre:

“Yılın ilk beş aylık döneminde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2.2 düşüşle 55.8 milyar dolara, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku 10.5 artarak 59.1 milyar dolara yükseldi.

“Bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2018 yıl sonuna göre yüzde 8.8 azalarak 10 milyar dolara indi. Banka hariç yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 3.4 artarak 19.7 milyar dolara, yurtdışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 1.6 düşüşle 12.8 milyar dolara geriledi.

“Buna karşılık, yurtdışı yerleşiklerin lira cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 5.3 azalışla 13.3 milyar dolara geriledi.

“Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2018 yıl sonuna göre yüzde 6.4 artarak 42.4 milyar dolara yükseldi.

“Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2018 yıl sonuna göre yüzde 3.5 artarak 23.3 milyar dolara çıkarken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 4.0 artarak 91.7 milyar dolara yükseldi.

“Özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 8.3 azalarak 44.4 milyar dolara inerken, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 11 artarak 75 milyar dolara çıktı.

“Mayıs ayı sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoğunun yüzde 52.3’ü dolar, yüzde 29.9’u euro, yüzde 12.9’u lira ve yüzde 4.9’u diğer döviz cinslerinden oluştu.

“Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine bir yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan 175.9 milyar dolarlık kısa vadeli dış borç stokunun 19.2 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurtdışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşuyor. Toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 18.3, Merkez Bankası’nın yüzde 3.1, özel sektörün de yüzde 78.6 payı bulunuyor.”