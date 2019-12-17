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MB KFE - Konut fiyatları Ekim’de yüzde 0.77 yükseldi
Konut fiyatları, Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0.77 yükseldi; yıllık bazda ise nominal olarak yüzde 6.74 artarken, reel olarak yüzde 1.67 düştü. Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek...
EKONOMİ 17.12.2019, 14:48
Konut fiyatları, Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0.77 yükseldi; yıllık bazda ise nominal olarak yüzde 6.74 artarken, reel olarak yüzde 1.67 düştü.
Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Merkez Bankası Konut Fiyat Endeksi (KFE), Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0.77 artarak 115.83 düzeyine çıktı. Ekim’de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.74 artan KFE, aynı dönemde reel olarak ise yüzde 1.67 azaldı.
Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, Ekim ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 1.35, 0.42 ve 0.65 yükseldi.
Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul’da yüzde 0.51 azalış gösterirken, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 5.27 ve 5.94 yükseldi. (Grafik - Tablo)
Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Merkez Bankası Konut Fiyat Endeksi (KFE), Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0.77 artarak 115.83 düzeyine çıktı. Ekim’de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.74 artan KFE, aynı dönemde reel olarak ise yüzde 1.67 azaldı.
Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, Ekim ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 1.35, 0.42 ve 0.65 yükseldi.
Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul’da yüzde 0.51 azalış gösterirken, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 5.27 ve 5.94 yükseldi. (Grafik - Tablo)
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