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MB kararıyla fırlayan dolar ve euro yeniden geri çekildi

İstanbul, 24 Ocak () - Merkez Bankası'nın, piyasalarda artış beklenmesine karşın, politika faizini yüzde 8.0'de sabit tutunca, 9 kuruş birden yükselerek 3.82 lirayı aşan dolar, sıkılaştırmanın süreceği algısıyla 3.77 - 3.78 bandına...

MB kararıyla fırlayan dolar ve euro yeniden geri çekildi

İstanbul, 24 Ocak () - Merkez Bankası'nın, piyasalarda artış beklenmesine karşın, politika faizini yüzde 8.0'de sabit tutunca, 9 kuruş birden yükselerek 3.82 lirayı aşan dolar, sıkılaştırmanın süreceği algısıyla 3.77 - 3.78 bandına döndü.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nda (PPK) politika faizinin değişmemesine karşın, bankaların son dönemde sıkça kullanmaya başladığı, "Geç Likidite Penceresi" uygulaması çerçevesinde, borç verme faizinin yüzde 10’dan yüzde 11’e yükseltilmesi dövizin yeniden aşağıya çekilmesine neden oldu.
PPK kararı öncesi, faiz artırım beklentisine bağlı olarak 3.73 liraya kadar gerileyen dolar, kararın ardından hızla tırmanarak 3.8232 liraya kadar çıktı. Dolar daha sonra 3.77 - 3.78 bandına çekilirken, 4.1027 liraya fırlayan euro da 4.05 - 4.06 lira aralığında hareket etmeye başladı.
Merkez Bankası'nın kararını yorumlayan analistlere göre, karar genel olarak "ikna edici olmadı" ve önümüzdeki dönemde faiz artışlarının gündeme gelebilecek. Kimi analistlere göre, Merkez Bankası "gereğini yapacak kadar" bağımsız hareket edemiyor; kimilerine göre ise, geç likidite faizindeki 1.0 puanlık artış, kısa bir süre için de olsa, dövizin ateşini düşürmeye yetecek.  

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