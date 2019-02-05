MB : İşlenmemiş gıda yıllık enflasyonu yüzde 40.54'e ulaştı

İstanbul, 5 Şubat () - Merkez Bankası, yıllık enflasyonun, Ocak ayındaki gıda grubunda taze meyve ve sebze fiyatlarındaki güçlü artışa bağlı olarak yükseldiğini açıkladı ve işlenmemiş gıdada yıllık enflasyonun yüzde 40.54'e ulaştığına dikkat çekti.

Merkez Bankası'nın, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) dün açıkladığı enflasyon verilerine ilişkin olarak yayımladığı "aylık fiyat gelişmeleri" raporunda, Ocak ayında tüketici fiyatlarının yüzde 1.06 arttığı ve yıllık enflasyonun 0.05 puan yükselerek yüzde 20.35'e çıktığı anımsatıldı.

Merkez Bankası raporunda, "Bu dönemde B ve C endekslerinin yıllık değişim oranları sırasıyla 0.60 ve 0.51 puan azalarak yüzde 19.55 ve yüzde 19.02 olarak gerçekleşti" denildi ve şu konuların altı çizildi:

- Alt grupların yıllık tüketici enflasyonuna katkıları incelendiğinde, bir önceki aya göre enerji ve temel mal gruplarının katkılarında sırasıyla 0.97 ve 0.65 puan düşüş gözlenirken gıda ve hizmet gruplarının katkıları sırasıyla 1.34 ve 0.30 puan arttı.

- Mevsimsellikten arındırılmış verilerle çekirdek enflasyon göstergelerinin üç aylık ortalamaları düşmeye devam etti. Söz konusu göstergenin ima ettiği ana eğilim temel mal grubunda gerilerken hizmet grubunda sınırlı bir oranda yükseldi.

- Hizmet grubunda yıllık enflasyon tüm alt gruplarda yükseldi. Hizmet fiyatları üzerinde, maliyet unsurlarındaki birikimli artışların gecikmeli etkileri görülmeye devam ediyor.

- Bu kapsamda ulaştırma hizmetlerinde kara ve havayolu ile yolcu taşımacılığında; haberleşme hizmetlerinde ve diğer hizmetler grubunda paket turlarda (Hacca gidiş ücretinde yüzde 42,8) yüksek fiyat artışları kaydedildi.

- Özetle, iç talep koşullarındaki zayıf seyre karşın hizmet grubu enflasyonu bu dönemde maliyet etkilerine bağlı olarak yükseldi.

- Gıda ve alkolsüz içecekler yıllık enflasyonu Ocak ayında 5.86 puan artarak yüzde 30.97 oldu. Bu gelişmede, temelde taze meyve ve sebze grubundaki sert artışa bağlı olarak yükselen işlenmemiş gıda fiyatları belirleyici olurken, yıllık enflasyon işlenmiş gıda grubunda geriledi.

- İşlenmemiş gıda yıllık enflasyonu bu dönemde 13.45 puan artışla yüzde 40.54’e ulaştı. Bu gelişmede, olumsuz hava koşullarına bağlı olarak sebze (yüzde 42.57) ve patates (yüzde 17.98) fiyatlarındaki artışlar öne çıktı.

- İşlenmiş gıda grubunda ise fiyatlar yüzde 0.88 artarken grup yıllık enflasyonu yüzde 22.15’e geriledi. Bu grupta ekmek ve tahıllar ile konserve ürünleri fiyatlarındaki artışlar öne çıkmıştır. Bu gelişmelerle, taze meyve-sebze dışı gıda yıllık enflasyonu Ocak ayında yataya yakın seyrederek yüzde 23.96 oldu.