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MB / HKFE: Konut fiyatları Ocak'ta yıllık reel yüzde 13.59 düştü

İstanbul, 18 Mart () – Türkiye genelinde konut fiyatları, Ocak ayında, geçen yılın aynı ayına göre reel olarak yüzde 13.59 düştü. Merkez Bankası'nın verilerine göre, Ocak ayında Hedonik Konut Fiyat Endeksi (HKFE) bir önceki aya göre...

MB / HKFE: Konut fiyatları Ocak'ta yıllık reel yüzde 13.59 düştü

İstanbul, 18 Mart () – Türkiye genelinde konut fiyatları, Ocak ayında, geçen yılın aynı ayına göre reel olarak yüzde 13.59 düştü.
Merkez Bankası'nın verilerine göre, Ocak ayında Hedonik Konut Fiyat Endeksi (HKFE) bir önceki aya göre yüzde 0.74 düşerken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4.0 arttı.
Merkez Bankası, Türkiye’deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla yapılan konut fiyat endeksi araştırmasının Ocak ayı sonuçlarını açıkladı.
Buna göre HKFE, Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0.74 düştü ve 224.83’e geriledi.
Üç büyük ilin hedonik konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, Ocak ayında HKFE bir önceki aya göre İstanbul, İzmir ve Ankara’da sırasıyla 2.17, 0.38 ve 2.64 düştü.
Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 0.96, 1.2 ve 5.52 arttı. (Tablo&Grafik)

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