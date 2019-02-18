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MB / HKFE: Konut fiyatları Aralık’ta yıllık yüzde 5.44 arttı

İstanbul, 18 Şubat () – Hedonik Konut Fiyat Endeksi (HKFE) Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0.4 ve reel olarak yüzde 12.35 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.44 arttı. Merkez Bankası’nın Türkiye’deki konutların...

MB / HKFE: Konut fiyatları Aralık’ta yıllık yüzde 5.44 arttı

İstanbul, 18 Şubat () – Hedonik Konut Fiyat Endeksi (HKFE) Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0.4 ve reel olarak yüzde 12.35 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.44 arttı.
Merkez Bankası’nın Türkiye’deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla konut fiyat endeksi araştırması Aralık ayı sonuçları açıkladı.
Buna göre yeni konut fiyatları, Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0.4 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.44 arttı. HKFE, Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0.4 düştü ve 226.52’ye geriledi.
Üç büyük ilin hedonik konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2018 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre İstanbul ve İzmir’de sırasıyla 0.56 ve 1.29 artarken, Ankara’da yüzde 0.87 düştü.
Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 1.28, 2.0 ve 8.27 arttı. (Tablo&Grafik)

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