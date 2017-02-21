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MB: Gıda Komitesi kısa vadede sonuç üretecek tedbirler aldı

İstanbul, 21 Şubat () - Enflasyon üzerinde önemli etkisi bulunan gıda fiyatlarında oynaklığı önlemek üzere kurulan, Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi'nde (Gıda Komitesi), "kısa vadede sonuç üretecek...

MB: Gıda Komitesi kısa vadede sonuç üretecek tedbirler aldı

İstanbul, 21 Şubat () - Enflasyon üzerinde önemli etkisi bulunan gıda fiyatlarında oynaklığı önlemek üzere kurulan, Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi'nde (Gıda Komitesi), "kısa vadede sonuç üretecek ürün bazlı tedbirlerin alınması" kararlaştırıldı.
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Gıda Komitesi Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı.
Açıklamada, toplantı gündemi ve alınan kararlara ilişkin şu özet bilgiler verildi:
"- Oluşturulan Erken Uyarı Sistemi’nden elde edilen sinyaller değerlendirildi, kısa vadede sonuç üretecek ürün bazlı tedbirlerin alınması karara bağlandı.
- Gıda arz zincirinin etkinliğinin arttırılması amacıyla teşvikler, standardizasyon ve rekabetin geliştirilmesi hususlarında alt çalışma grupları oluşturuldu.
- İşlenmemiş gıda ürünlerinin hasat, saklama ve nakliye süreçlerinde oluşan fireyi asgariye indirecek tedbirler ve teşvikler, lisanslı depo kapasitesinin arttırılması konusundaki gelişmeler, ürün ihtisas borsalarının yaygınlaştırılmasına ilişkin çalışmalar ve diğer lojistik düzenlemeler hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Komite’ye bilgi sunuldu.
- Gümrük Birliği’nin güncellenmesi kapsamında tarım sektörüne ilişkin Ekonomi Bakanlığı tarafından bir sunum yapıldı.
- Özel sektör temsilcileri tarafından iyi tarım modelleri ile kayıp ve atıkların önlenmesini hedefleyen uygulamalar hakkında sunum yapıldı.
- Komite gündemi ve çalışma takvimi gözden geçirildi."  

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