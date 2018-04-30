MB: Gıda enflasyonundaki olumsuz görünümde peynir, süt ürünleri ve ekmek fiyatlarındaki artış öne çıktı

Hilal Sarı / İstanbul, 30 Nisan () - Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, işlenmiş gıda enflasyonundaki "olumsuz görünümde" peynir ve diğer süt ürünleri fiyatlarının yanında, Ekmek Tebliği’nde gramaj değişikliği sonrasında "birikmiş maliyet baskılarının yansımasıyla yükselen ekmek fiyatları"nın öne çıktığına dikkat çekti.

Merkez Bankası, 2018 yılı için enflasyon öngörüsünü, yıl başındaki yüzde 7.9 düzeyinden, 0.5 puan artışla yüzde 8.4 düzeyine yükseltti. Çetinkaya, yılın İkinci Enflasyon Raporu'nun sunumunda, "Tüketici enflasyonu 2018 yılının ilk çeyreğinde bir önceki çeyrek sonuna kıyasla 1.69 puan azalarak yüzde 10.23 oldu ve Ocak Enflasyon Raporu öngörüsü ile uyumlu gerçekleşti" dedi ve ekledi:

"İşlenmemiş gıda ve alkol-tütün dışı tüketici enflasyonu tahmininde de benzer bir görünüm mevcut.

"İlk çeyrekte gıda enflasyonu öngörülerimize oldukça yakın gerçekleşti.

"Bu dönemde tüketici enflasyonu, birikimli maliyet baskılarının sürmesi, güçlü seyreden talep koşulları ve yükselen enflasyon beklentilerine paralel olarak yüksek seyrini korudu.

"Gıda grubunun yıllık enflasyonundaki gerileme, yılın ilk çeyreğinde olumlu hava koşullarına bağlı olarak meyve-sebze fiyatlarının düşük oranlı artışlar kaydetmesi neticesinde işlenmemiş gıda grubundan kaynaklandı.

"Bu dönemde işlenmiş gıda enflasyonu ise artış gösterdi.

"İşlenmiş gıda enflasyonundaki olumsuz görünümde peynir ve diğer süt ürünleri fiyatları ve Ekmek Tebliği’nde gramaj değişikliği sonrasında birikmiş maliyet baskılarının yansımasıyla yükselen ekmek fiyatları öne çıktı.

"Enerji grubunda yıllık enflasyon, yıl başında elektrik fiyatlarında yapılan artışa rağmen, ilk çeyrekte petrol fiyatları ve döviz kurunun görece ılımlı seyretmesine bağlı olarak düştü.

"Temel mal enflasyonu yıllık bazda gerilemesine karşın, birikimli kur etkileri ve güçlü seyreden talep koşulları nedeniyle yüksek seviyelerini korudu.

"Hizmet grubunda da geçmiş enflasyona endeksleme davranışının yanı sıra asgari ücret artışı kaynaklı maliyet yönlü baskılar nedeniyle yıllık enflasyondaki gerileme sınırlı düzeyde kaldı.

"Tüketici fiyatları üzerinde üretici fiyatları kaynaklı maliyet yönlü baskılar sürerken, talep koşullarının güçlü olduğu sektörlerde bu durumun enflasyon üzerindeki etkisi daha belirgin şekilde hissediliyor.

"Çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık değişiminde ve mevsimsellikten arındırılmış verilerle hesaplanan ana eğiliminde bir önceki çeyreğe kıyasla kaydedilen düşüş sınırlı kaldı.

"Enflasyonun yüksek seviyeleri ve enflasyon beklentilerindeki artış, fiyatlama davranışlarına ilişkin riskleri canlı tutuyor.

"Çekirdek enflasyon göstergelerine dair yayılım endekslerini kullanarak takip ettiğimiz fiyat artırma eğiliminin güçlendiğini görüyoruz.

"Özetle, eğilim ve fiyatlama davranışına ilişkin takip ettiğimiz göstergeler, yılın ilk çeyreğinde enflasyonun ana eğiliminde yüksek seviyelerin korunduğunu gösteriyor."