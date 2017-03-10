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MB fonlama yapmayacağını açıkladı, dolar 3 kuruş düştü

İstanbul, 10 Mart () – Merkez Bankası’nın bugün Borsa İstanbul (BIST) kotasyonunu "sıfır" olarak açıklaması üzerine, dolar ve euro üçer kuruş düştü. Merkez Bankası'nın açıklaması öncesi 3.77 liranın üzerinde...

MB fonlama yapmayacağını açıkladı, dolar 3 kuruş düştü

İstanbul, 10 Mart () – Merkez Bankası’nın bugün Borsa İstanbul (BIST) kotasyonunu "sıfır" olarak açıklaması üzerine, dolar ve euro üçer kuruş düştü.
Merkez Bankası'nın açıklaması öncesi 3.77 liranın üzerinde olan dolar 3.7455 liraya, 3.9990 lira olan euro da 3.97431 liraya kadar geriledi.
Merkez Bankası, yüzde 9.25 faiz oranından BIST kotasyon miktarını bugün "sıfır" olarak belirledi. Merkez Bankası'nın bugün BIST kotasyon yoluyla 6 milyar liralık dönüşü bulunuyordu.
Piyasadaki likidite ihtiyacı nedeniyle bankaların bugün de geç likidite penceresi olanağından yararlanması bekleniyor.

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