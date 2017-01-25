MB faiz kararı sonrası dolar yeniden 3.80 lirayı aştı

Merkez Bankası'nın, piyasalarda artış beklenmesine karşın, politika faizini yüzde 8.0'de sabit tutunca, dün 9 kuruş birden yükselerek 3.82 lirayı aşan dolar, dün döndüğü 3.77 - 3.78 bandından toparlanarak bugün yeniden 3.80 lirayı geçti.



PPK kararı öncesi, faiz artırım beklentisine bağlı olarak 3.73 liraya kadar gerileyen dolar, kararın ardından hızla tırmanarak 3.8232 liraya kadar çıktı. Dolar yeni güne de 3.77 - 3.78 bandında başladıktan sonra, 3.8030 liraya kadar yükseldi.

Faiz kararıyla dün önce 4.1027 liraya fırlayan euro da yeni güne 4.0730 liradan başladıktan sonra, 4.0790 lira ile 4.08 liraya dayandı.