İstanbul, 25 Ocak () - Merkez Bankası'nın, piyasalarda artış beklenmesine karşın, politika faizini yüzde 8.0'de sabit tutunca, dün 9 kuruş birden yükselerek 3.82 lirayı aşan dolar yeniden bu düzeyi geçerek 3.8260 liraya, faiz kararı sonrası 4.10 lirayı aşan euro da 4.1057 liraya yükseldi.
MB faiz kararı sonrası dolar 3.82 lirayı, euro 4.10 lirayı aştı
İstanbul, 25 Ocak () - Merkez Bankası'nın, piyasalarda artış beklenmesine karşın, politika faizini yüzde 8.0'de sabit tutunca, dün 9 kuruş birden yükselerek 3.82 lirayı aşan dolar yeniden bu düzeyi geçerek 3.8260 liraya, faiz kararı sonrası...
25 Ocak 2017 Çarşamba 12:06
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