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MB: Enflasyondaki düşüşte temel mal ve gıda öne çıktı
Merkez Bankası, enflasyondaki düşüşte "özellikle temel mal ve gıda alt kalemleri"nin öne çıktığını açıkladı. Merkez Bankası'nın "Eylül Ayı Fiyat Gelişmeleri" raporunda şöyle denildi: "Eylül ayında tüketici fiyatları yüzde...
EKONOMİ 04.10.2019, 10:07
Merkez Bankası, enflasyondaki düşüşte "özellikle temel mal ve gıda alt kalemleri"nin öne çıktığını açıkladı.
Merkez Bankası'nın "Eylül Ayı Fiyat Gelişmeleri" raporunda şöyle denildi:
"Eylül ayında tüketici fiyatları yüzde 0.99 oranında artmış, yıllık enflasyon 5.75 puan azalarak yüzde 9.26’ya gerilemiştir.
"Bir önceki yıldaki yüksek baz etkisine bağlı olarak, alt grupların tamamında yıllık enflasyon önemli bir düşüş kaydetmiştir.
"Enflasyondaki düşüşte özellikle temel mal ve gıda alt kalemleri öne çıkmıştır.
"Bu dönemde gıda enflasyonundaki olumlu görünüm sürmüş; enerji grubunda yıllık enflasyon gerilese de fiyatlar aylık bazda yüksek bir artış kaydetmiştir.
"Türk lirasındaki istikrarın yanı sıra enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve iç talep koşullarının seyri çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonundaki düşüşü desteklemiştir.
"Bu çerçevede, B ve C göstergelerinin eğilimindeki ılımlı seyir korunmuştur."
Merkez Bankası'nın "Eylül Ayı Fiyat Gelişmeleri" raporunda şöyle denildi:
"Eylül ayında tüketici fiyatları yüzde 0.99 oranında artmış, yıllık enflasyon 5.75 puan azalarak yüzde 9.26’ya gerilemiştir.
"Bir önceki yıldaki yüksek baz etkisine bağlı olarak, alt grupların tamamında yıllık enflasyon önemli bir düşüş kaydetmiştir.
"Enflasyondaki düşüşte özellikle temel mal ve gıda alt kalemleri öne çıkmıştır.
"Bu dönemde gıda enflasyonundaki olumlu görünüm sürmüş; enerji grubunda yıllık enflasyon gerilese de fiyatlar aylık bazda yüksek bir artış kaydetmiştir.
"Türk lirasındaki istikrarın yanı sıra enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve iç talep koşullarının seyri çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonundaki düşüşü desteklemiştir.
"Bu çerçevede, B ve C göstergelerinin eğilimindeki ılımlı seyir korunmuştur."
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