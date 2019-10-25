MB Enflasyon Raporu'nu 31 Ekim'de İstanbul'da açıklayacak

Merkez Bankası yılın dördüncü Enflasyon Raporu'nu, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın yapacağı sunum ile 31 Ekim'de İstanbul'da açıklayacak.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Enflasyon Raporu 2019-IV Bilgilendirme Toplantısı 31 Ekim 2019 tarihinde İstanbul’da yapılacaktır. Rapor’un tanıtımı amacıyla söz konusu tarihte saat 10.30'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İstanbul Şubesi'nde bir bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir. Başkan Murat Uysal toplantıda bir sunum yapacaktır" denildi.

